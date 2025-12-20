動画生成AI「NoLang」、動画・音声ファイルをアップロードするだけで「多言語字幕付き動画」を自動生成する新機能を搭載。日本語の音声を英語字幕にするなど、AIが「翻訳×動画編集」を完全自動化

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：奥野 将太）は、既存の動画や音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で翻訳を行い、他言語のテロップ（字幕）とBGM・効果音が入った動画を生成する新機能の提供を開始しました。本機能は、日本語の映像・音声データから英語字幕付きの動画を作成したり、逆に海外の英語ニュース音声から日本語字幕付きの動画を作成したりすることが可能です。また、日本語・英語のみならず、中国語、スペイン語、フランス語などをはじめとした全18言語に対応しています。これにより、企業の海外IR活動や、インフルエンサー・クリエイターの海外進出、社内の外国人材教育など、企業・個人のグローバルな活動を強力に支援します。

既存の音声・動画ファイルの資産から多言語字幕の付いた動画へと変換することで、日本企業の海外展開を加速

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com/

インターネットやSNSの普及により、国境を越えた情報発信が当たり前となる一方、言語の壁が依然として大きな機会損失を生んでいます。国内市場の成熟化に伴い、海外市場への販路拡大や、多様な背景を持つ人材との円滑なコミュニケーションが求められる現代において、相手の母国語で情報を届けるために必要な動画コンテンツや広告の多言語対応は、企業やクリエイターが競争力を維持・拡大するために避けては通れない喫緊の課題となっています。

しかし、既存の日本語動画を海外向けに発信するには、まず翻訳を行い、さらにその翻訳テキストを動画のタイムラインに合わせて字幕として配置する編集作業が必要でした。これには、1本の動画に対し数万円～数十万円の外注コストや、数日～数週間のリードタイムが発生するのが一般的であり、多くの企業にとって自社の事業や商品をグローバル展開する際のボトルネックとなっていました。

今回「NoLang」に追加された新機能は、この課題を解決するものです。MP4などの動画ファイル（※1）、またはMP3などの音声ファイル（※2）をアップロードし、翻訳したい言語（英語など）を指定するだけで、以下の工程をAIが全自動で実行します。

【操作はわずか3ステップ】

AIが「音声認識・文字起こし」「多言語翻訳」「テロップ配置」「BGM・効果音選定」をすべて自動で行うため、ユーザーは以下のシンプルな操作のみで多言語動画を作成できます。

- ファイルのアップロード：動画・音声ファイルをアップロードし、まずはNoLang上で「日本語動画（元の言語の字幕付き動画。英語音声のファイルをアップロードした場合は英語動画）」を作成します。- 変換機能の選択：作成された動画の視聴画面にある「縦横比/言語を変換」ボタンを選択し、変換したい言語を選びます。- 生成：言語を選択したのちに、生成ボタンを押すだけで、選択した言語の字幕がついた動画が自動生成されます。

（対応言語：全18言語） 英語、韓国語、中国語(簡体・繁体)、フィリピン語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、ヒンディー語、ベンガル語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語

これにより、ユーザーはファイルをアップロードするだけで、翻訳と編集が完了した高品質な多言語対応された動画を作成することができます。

新しい動画の画面から、音声・動画から生成のボタンを選択する作成した動画をボタンひとつで多言語字幕の付いた動画に変換

例えば、日本本社の社長が日本語で語った経営方針の動画を、即座に英語や現地語の字幕付き動画へ変換し、海外支社の社員へ共有することが可能になります。また、自社の製品紹介動画や観光PR動画を、英語や中国語の字幕付き動画として再構成しSNSで発信することで、追加の撮影コストをかけずに世界中の潜在顧客へリーチし、新たなビジネス機会を創出し、売上向上に貢献します。

（※1 動画ファイル形式は .mp4 .mov .webm に対応）

（※2 音声ファイル形式は .mp3 .wav .m4a .aac .ogg .flac に対応）

活用事例

本機能は、言語の壁を越えたコミュニケーションを必要とするあらゆるビジネスシーンで、海外展開のために必要なコストの削減とビジネス機会の創出を実現します。

1. IR・広報（IR・経営企画・広報担当）

活用シーン： 決算説明会やCEOメッセージ動画の海外向け発信

導入メリット： 従来、海外投資家や海外支社に向けた動画発信は、翻訳と字幕編集のリードタイムにより、情報の鮮度が落ちることが課題でした。本機能を活用することで、決算発表当日の日本語による決算説明の映像を即座に英語や中国語などの多言語字幕付き動画として公開可能になります。外注で数日かかっていたタイムラグを「数分～数十分」に短縮。情報のリアルタイム性を担保し、海外投資家や海外顧客にとって馴染み深い母国語の字幕を通じて、自社の決算や魅力を伝えることで、海外ステークホルダーとの信頼関係構築に寄与します。

2. コンテンツクリエイター・マーケティング（YouTuber・ポッドキャスター）

活用シーン： YouTubeやTikTokなどのSNSで過去に投稿した動画やPodcast音源の海外展開

導入メリット： 日本語で制作した既存の動画資産や、音声のみのPodcastデータをアップロードするだけで、欧米やアジア圏向けに動画を簡単に発信することができます。新たに撮影や収録を行うことなく、既存資産をそのまま活かしてビジネスのターゲット市場を世界規模に拡大することができます。日本国内の再生数に頭打ちを感じており、リーチをこれ以上増やせないような場面でも、字幕言語を変えるだけで数十億人の市場へアプローチが可能に。追加の制作コストゼロで、過去の動画・音声資産を活用して、新たな収益源へと生まれ変わらせることが可能です。

3. 社内業務・DX（人事・製造現場・教育担当）

活用シーン： 外国人従業員向けのマニュアル作成や研修動画

導入メリット： 現場のベテラン社員が日本語で説明している作業風景を撮影し、本機能を通すだけで、ベトナム語や英語などの字幕が付いた教育動画が完成します。通訳を介した研修や、多言語マニュアルの作成にかかる膨大な時間やコストを削減します。テキストよりも約9倍記憶定着率が高いとされている動画マニュアルにより、理解不足やミスを防止し定着率を大幅に向上。また、一度動画を作成すればそのまま使い回すことが可能なため、現場担当者が都度外国人スタッフに教えるための教育コストを削減します。これにより外国人スタッフの早期戦力化と業務品質の均一化を実現します。

今後の展望

株式会社Mavericksは、今回の多言語翻訳機能の実装を皮切りに、「言葉の壁」を技術の力で完全になくすための開発を加速させてまいります。「NoLang」はこれからも、テキスト、音声、動画といったあらゆる情報資産を、国境や言語を越えて「最も伝わる形」で届けるためのグローバル・プラットフォームとして、企業のDXと世界規模でのコミュニケーション革新を支援してまいります。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：様々な業種・ 業態で展開可能なシステム・プロダクトの開発

リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

