群馬県初のピアノアウトレット館が高崎市問屋町に誕生!! 常時50台以上の様々なピアノを展示!!ピアノ購入時にはまずはココから!!

日本ピアノホールディング株式会社

ピアノプラザ群馬 高崎本店 Music Foresta 外観

2025年12月19日、日本ピアノホールディング株式会社（本社：高崎市問屋町西一丁目３-１０、代表取締役：菊地翔太）は、同社が運営するピアノプラザ群馬高崎本店敷地内にある工房併設のショールーム「ぴあの館」を、アウトレットピアノから再調整中古ピアノまでを展示・販売する「ピアノアウトレット館」へリニューアルOPENします。

昨今の楽器業界が直面する課題と解決策「リサイクル事業」

ピアノアウトレット館 内観- 原材料コストの変動と高騰木材や金属、電子部品などの原材料価格の高騰により、製造コストが増加しています。特に輸入品が多い楽器においては、為替変動（円安など）の影響も大きく、仕入れ価格の上昇が課題となっています。- サプライチェーンの不安定化電子部品（半導体など）の供給不足や、国際的な地政学リスクの顕在化などにより、グローバルな供給チェーンの混乱や断絶がリスクとなっています。- 若年層の楽器離れスマートフォンやゲームなど、娯楽の多様化が進む中で、若年層が楽器演奏を始める機会が減少する傾向があり、将来的な音楽人口の裾野が狭まるリスクが指摘されています。- 少子高齢化による市場の縮小少子化の進行に伴い、学校教育向けのピアノや管弦打楽器などの導入数が減少し、市場全体の成長余地が限定される可能性があります。

日本ピアノホールディング株式会社では、楽器のリサイクル事業を重要な取り組みのひとつと位置づけています。「楽器を始めてみたいけれど、価格が高くて手が出ない…」--そうした心理的なハードルを少しでも低くするため、ご家庭や施設で眠っている楽器を蘇らせ、中古販売やレンタルなど、気軽に楽器に触れられるサービスを提供しています。まずは“演奏する喜び”を知っていただくこと。その体験が、やがて一生モノの“自分の楽器”を選ぶきっかけになるはず--私たちはそう信じています。

楽器を循環させることで、音楽を始めるチャンスが広がり、楽器という貴重な資源を未来につなぐことにもつながります。社会的にも環境的にも価値のあるこの取り組みを、私たちはこれからも推進していきます。

ピアノアウトレット館とは

ピアノアウトレット館 外観

「ピアノアウトレット館」では、レンタル・展示備品落ちや外装補修済みなどのアウトレットピアノや、自社工房再調整済み中古ピアノ（再調整ピアノ）を中心に展示・販売します。



お客様のご要望に合わせてのオプションサービスも承ります。工房併設のショールームになっているため、その場で技術者へのご相談も可能です。

再調整ピアノとは

再調整ピアノとは、お客様から買取・引取・下取をした中古ピアノを、使える部品は活かしながらも、日常の練習に耐えうるクオリティとしてクリーニング＆修理＆整備（調律・整調・整音）を行い、リーズナブルかつ安心してご利用いただけるようにしたピアノです。

ピアノアウトレット館を通しての地域貢献

自社工房の様子

「ピアノアウトレット館」OPENを通じて、県内外のピアノ需要の維持およびさらなる音楽愛好家の増加のために、技術者による整備がされた高品質なピアノをお買い求めになりやすい価格帯にて再調整中古品～アウトレット品までご提供いたします。

ピアノを始めてみたいけど、新品でピアノを買うのは高価でハードルが高いとお悩みのお客様への一助となる新たな特化型ピアノ販売店とし、ピアノユーザーのさらなる拡大と『音楽の街』である高崎市への貢献をしてゆきます。

ピアノアウトレット館 取扱ブランド

ヤマハ、カワイ、シュバイツァスタイン、アポロ、ボストン、その他国産ピアノおよび輸入ピアノ

ピアノアウトレット館 店舗案内

会社情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171124/table/2_1_3719aa6c4165cbfba0b9f747637d8340.jpg?v=202512200521 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/171124/table/2_2_a00821a541e734d6f23af6cf02b39009.jpg?v=202512200521 ]