【楽天イーグルス】12/22（月）発売『JUNON』2月号に4選手が登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、楽天イーグルスの4選手が、12月22日（月）発売の情報誌『JUNON』2月号に登場することとなりましたので、お知らせいたします。

楽天イーグルスの選手が『JUNON』に掲載されるのは、今回が初めてとなります。

今回登場するのは、黒川 史陽選手、中島 大輔選手、古謝 樹選手、宗山 塁選手の4選手です。誌面では、この企画のために特別に撮り下ろされたグラビアページにて、普段のユニフォーム姿とは異なる、洗練されたファッションに身を包んだ彼らの「新たな一面」を披露しています。

さらに、4選手によるスペシャルクロストークも掲載しています。ファンへの想いやプライベートの意外な素顔を、チームメイトならではの掛け合いで深掘りします。チームワークの良さが垣間見える、見逃せない内容となっています。

『JUNON』とは

テレビ、映画、音楽シーン、スポーツ……各分野で、"今いちばん輝いているスター"たちが登場！女子のための総合エンターテインメント誌です。

『あなたの隣のすてきな男の子、推薦してください』をキャッチフレーズに、1988年にスタートしたジュノン・スーパーボーイ・コンテストも毎年開催。

数々のスターを世に送り出しています。

＜『JUNON』2月号 掲載概要＞

■掲載誌：『JUNON』2月号

■発売日：2025年12月22日（月）

■予価：950円（税込）

■出版社：主婦と生活社

■内容：楽天イーグルス選手4名による撮り下ろしグラビア＆スペシャルクロストーク

■登場選手：黒川 史陽選手、中島 大輔選手、古謝 樹選手、宗山 塁選手

■取扱店：楽天イーグルスオンラインショップ、楽天イーグルスグッズショップ エスパル仙台店、

全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店など

楽天イーグルスオンラインショップはこちら :https://item.rakuten.co.jp/rakuteneagles/l9900007/詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500968465.html

＜オンラインくじ『JUNON TVくじ』 概要＞

『JUNON』本誌未掲載のアザーカットを使用したハズレなしのオンラインくじ「JUNON TV くじ」を、書籍発売と同日の12月22日（月）より期間限定で販売！

スペシャルな景品が当たるこの企画に、ぜひご参加ください！

■『JUNON TVくじ』内容

・販売期間：2025年12月22日（月）18:00～2026年1月18日（日）23:59（予定）

・販売URL：https://kuji.junon-tv.jp/

・販売価格：770円（税込）※送料660円（税込・初回と初回以降10回ごと）

・発送目安：くじ終了から3か月後に順次配送開始予定