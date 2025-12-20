読書から始まる一年を 2026年御神籤ブック販売スタート

2026年のスタートは本から。読書を始めるきっかけ作りをプロデュース

合同会社TIDE



合同会社TIDEが企画販売する「御神籤ブック(R)」はシークレットブックに御神籤の要素を加えたガチャブック。普段出会わない本と偶然にめぐり合うきっかけを作るプロジェクトとして評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

【2024年度グッドデザイン賞受賞】運を本にまかせるシークレットブック「御神籤ブック」がグッドデザイン賞を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000151047.html)

”年始に御神籤を引くように年に1回でも本を読むきっかけを作りたい”との思いで始めたプロジェクト名にふさわしく、新デザインは干支の馬を神々しく描いた【神馬】・福を運ぶ【宝船】・清らかな【しめ縄】のおめでたいモチーフ。新しい年から読書を始める人へのきっかけ作りや、書店・ブックホテル・カフェに訪れる足がかりとなるように企画しました。

アサバマリエさんが描く神聖なモチーフ【神馬】【宝船】【しめ縄】

御神籤ブック in the box

【神馬】【宝船】【しめ縄】各\1,133

御神籤カード・読書運御神籤入り

【神馬】干支の馬が神々しい神馬に。まなざしの やさしさ、芦毛の斑点、馬具の鮮やかさ…神聖で祝祭に満ちたイラストです。

【宝船】帆を張ってまっすぐに福を運んでくる宝船。さんごや松の愛らしさ、俵の表現の繊細さに注目。

【しめ縄】すがすがしく結界を結ぶしめ縄。新しい年にふさわしい清らかさ。

■イラストレーター アサバマリエ

富山生まれ横浜市在住。多摩美術大学絵画学科油画専攻 卒業。デザイン会社を経て2014年イラストレーターとして独立。2021年頃よりアサバマリエとして活動を始める。2022年 第224回ザ・チョイス（角張渉さん選）入選。2023年 第40回ザ・チョイス【年度賞】入賞。2023年 第18回 TIS公募 【大賞】受賞。https://portlab.net/marieasaba

また目を引くポップなロゴはグラフィックデザイナーの芝山綾乃さんに手掛けて頂きました。開封しやすい封筒シリーズやロゴを刺繡したオリジナルお守りの愛らしさは必見！

御神籤ブック 封筒入り 全5色 \888（税込）御神籤カード・読書運御神籤が入っていますオリジナルお守り（1/14～販売）



■グラフィックデザイナー 芝山綾乃 しばやまあやの

1992 年生まれ。石川県出身グラフィックデザイナー

ブランドロゴ・イベントロゴ・番組ロゴ・アーティストロゴなどの制作多数

https://www.ayanoshibayama.com(https://www.ayanoshibayama.com/)



「文喫 栄」「奈良蔦屋書店」「高知蔦屋書店」でのPOP UP開催！

開催期間は各店舗のHPやSNSをチェック

文喫 福岡天神店 2026年1月上旬

文喫 栄店 2025/12/30もしくは31～2026/1月末予定

奈良蔦屋書店 2026/1/10～1/25

高知蔦屋書店 2026/1/17～2/2

ランプライトブックスホテル札幌 2026/1/1～

ランプライトブックスホテル名古屋 2026/1/1～

ランプライトブックスホテル福岡 2026/1/1～





「The Ryokan Tokyo YUGAWARA」と松本十帖「Cafe 哲学と甘いもの」など常設店も

御神籤ブックはブックホテルやブックカフェ、独立系書店に置いて頂いています。実際に手に取っておみくじのように本を引く体験が出来ます。

The Ryokan Tokyo YUGAWARA

The Ryokan Tokyo YUGAWARA

松本十帖「Cafe 哲学と甘いもの」

神保町PASSAGE/SOLIDA

ほんまる神保町

Book Mansion

cuebooks (ジュンク堂書店大阪本店 3F）

青熊書店

小声書房他、都内近郊独立系書店 他



本の中身を伏せるシークレットブックに「御神籤」という運試しの要素を加えたことで、御神籤を引く機会が最も多いお正月にこそ「御神籤を引く＝本の購買」の導線がスムーズに根付くように。

本を読む習慣がある人にもない人にも、引いて・ドキドキして・偶然に本と出会う。そんな新しい体験を通して、読書スタイルの多様化をサポートしたいと考えます。

販売店やコラボ企業様を募集しております

「御神籤ブック(R)」プロジェクトを運営する合同会社TIDEでは、「本は人生のギフト」捉え、本とのタッチポイントの多様化を増やしたいと考えています。本を起点としたプロジェクトの企画立案やご協業を頂ける企業様を募集しております。

「実施していきたいこと」



・カフェ・セレクトショップ・ベーカリーショップなど生活圏の中で自然と本との接点が増え、読書することが習慣となるように。書店はもちろん他業種での販売店を募集しております。

・本を読むことがライフスタイルの一部となるように、インセンス・ステーショナリーなどのライフスタイル雑貨・ファッション小物・飲料・インテリア雑貨などの開発やコラボ商品の制作。

・他業種とのポップアップや展示会の企画。



多様な企業様とのパートナーシップでより多くの顧客にリーチし、読書へのタッチポイントを多くすることで本を読むことが自然と根付く社会を目指していきたいと考えます。

新たなご提案をお待ちしております。





■ 新規お取引のご相談、メディア掲載に関するお問い合わせ

合同会社TIDE

メール : tide.bearanddog@gmail.com

またはInstagram/XのDMにてお問い合わせください。

担当）若林禎子

■御神籤ブック

Webサイト（御神籤ブック）https://omikujibook.base.shop/

Instagram（御神籤ブック）https://www.instagram.com/omikuji_book/

x（御神籤ブック）https://x.com/omikujibook

＜メディア関係者様へ＞

取材等につきましても、上記お問い合わせ先までご連絡いただけますと幸いです。