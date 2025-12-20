志望企業があっても志望職種が選べない人が、自分の強みが活かせる職種とその仕事で貢献(活躍)する方法を学べる初のAIサービス

Mirabo合同会社

Mirabo合同会社（本社：東京都墨田区、代表：今井正彦）は、LINEアプリにて、新サービス「じぶんLABO」を12月20日（土）から開始します。「じぶんLABO」は、11の質問に答えるだけで、志望企業の面接で話すべき内容と、エントリーシートで書くべき文例を、自身の経験を元にAIで自動的に生成する無料サービスです。生成された文章を「自分の物語」として理解することで、自身の強みや、それを活かして企業に貢献する方法をイメージすることができるようになります。「じぶんLABO」は、素晴らしい経験や能力を持ちながらも、その内容を筋道立てて語ることが難しかった就活生が、AIの助けを借りながら、自身の経験や能力を面接やエントリーシートで明快に表現できるようになる手助けを行います。

面接対策やエントリーシート作成を支援する無料LINEアプリ「じぶんLABO」

Mirabo合同会社は、12月20日付けで、LINEアプリを使った無料の就活支援サービス「じぶんLABO(https://mirabojibun.jp/)」を開始しました。このサービスでは最初に、利用者が自身の強みと考える能力を2つ選択します。次に、これまでの経験に関する質問と、志望企業に関する11の質問に回答します。これらの情報に基づき、「じぶんLABO」は、各1500文字程度の「強みとなる能力を発揮した自分の物語」「自身の価値観や考え方に基づく志望企業の理念や事業に魅力を感じる理由（志望動機）」「自身の強みが活かせる職種での貢献方法（自己PR）」を説明する文章を生成します。さらに、生成された各文章を400文字弱にまとめたエントリーシートに記述すべき文例も、志望企業毎に生成されます。サービス利用者は、これらの文章をじっくりと読み、自身を知り、志望企業を知り、自身の強みの仕事での活かし方を知ることで、採用面接で自身の強み、企業の魅力、仕事での貢献方法を話せるようになります。

11個の設問に回答するだけで、面接やES対策ができるあなただけのオリジナルのエピソードが自動で生成されます。―就職活動=企業への貢献を約束する活動― どの時代でも変わらない就職活動の原則

就職活動は、自身の強みを知り、企業が求める人物像を知り、企業のビジネスに貢献することを約束する活動です。そこでは、「過去の経験をよく振り返って自身の強みを見極めること」「自身の価値観を見直し、志望企業の理念と共通する考えを見出すこと」「志望職種の業務を調べ、自身の強みを活かす方法を具体的にイメージすること」が欠かせません。

―自己分析も企業分析も、ラクじゃない― 現代の就活生が抱える悩み

当社の代表は、過去に様々な大学で就職活動を支援する講義を実施してきました。そこでは少なくない数の学生が自己分析や企業分析に詰まってしまい、「志望職種を決められない」「自身の強みを説明できない」「志望動機を思いつかない」「業務内容がわからない」「仕事での貢献方法がわからない」という状況にありました。このような困難に遭遇した学生は、往々にして巷に溢れる安易なノウハウを鵜呑みにし、数十社以上の企業に闇雲に応募する「数ばかり打つ」状況に陥り、疑心暗鬼のまま迷走した就職活動に陥ってしまいます。

―AIを活用して、多くの学生の就職活動を手助けしたい― 「じぶんLABO」開発の経緯

自身の考えや経験で学んだことを筋道立てて説明する機会がなかった学生は、それぞれ素晴らしい経験を持ちながらも、就職活動の時期に初めてこのような活動に取り組むことになり、そのハードルの高さに困惑してしまいます。そこで、Mirabo合同会社は、学生の思考を整理し、自身の強みや企業への貢献方法に気付く手助けをする新サービス「じぶんLABO」を開発しました。代表者が開催した講義を最後まで受講し、志望企業の内定を獲得した様々な学歴・職歴の卒業生達が、現在社会の様々な場所で活躍しています。彼らと知恵を出し合い、実際に講義で使われる思考整理のノウハウを、AIを利用して実装し、様々な学生が受け入れられるような形にまとめ上げたサービスが、今回提供する「じぶんLABO」です。

ーじぶん自身を、言語化しようー 「じぶんLABO」が目指す、就職活動支援の新しいカタチ

「じぶんLABO」は、利用者が持つ潜在的な思考や、その能力の仕事での活かし方を明瞭な文章として提示します。「じぶんLABO」は、利用者の姿を映し出す鏡です。出力された文章を読むことで、利用者は就職活動に臨む自身の姿を客観的に見つめ直し、自身の経験や能力を面接やエントリーシートで明快に表現できるようになります。

Mirabo合同会社は、このサービスを通じて、学生が自身を知ること、企業を知ること、企業での貢献方法を知ることで、社会人としての心構えを身に着け、「働くということは、企業での仕事を通じて豊かな社会づくりに貢献することである」ことを少しでも理解していただけるようになることを期待しています。

【会社概要】

会社名 ：Mｉｒａｂｏ合同会社

代表者 ：今井正彦

所在地 ：東京都墨田区横網２丁目８番１１号

お問い合わせ：contact＠mirabo.jp（担当：桑原）