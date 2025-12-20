『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』メインキャスト登壇の20周年記念イベント『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX20周年記念 デュエルアカデミア同窓会』2月23日（月・祝）開催決定！
アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ2作目として2004年に放送された『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』。放送20周年を迎え、現在テレビ東京にて20周年記念リマスター版が放送中の本作。
この度20周年を記念して、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX20周年記念 デュエルアカデミア同窓会』の開催が決定！
2月23日（月・祝）、ニッショーホール（東京都）にて実施いたします。出演者は、主人公・遊城十代を演じたKENNをはじめ、小林沙苗（天上院明日香役）、鈴木真仁（丸藤翔役）、前田剛（丸藤亮役）、増田裕生（三沢大地役）、清水宏（クロノス・デ・メディチ役）のメインキャストが一堂に会し、本編の名シーンの振り返りやトークショー、朗読劇、そして観客参加型のバラエティーコーナーなどスペシャルなプログラムをお届けいたします。
公演チケットは、Ｓ席（前方確約席）とＡ席の2種を発売。全券種に入場者特典として、赤・黄・青の3色に光るブレスライトと登壇キャストによるアフタートーク付きとなっています。
12月22日（月）12時よりKCS会員限定チケット最速先行の抽選申し込みを開始いたします。
お申し込みには、KAIBA CORPORATION STOREの会員登録（無料）が必要となります。
申し込み詳細や今後の続報は、イベント特設サイトまたはアニメ『遊☆戯☆王』シリーズ公式Xアカウントをご確認ください。
出演者情報
KENN（遊城十代役）
小林沙苗（天上院明日香役）
鈴木真仁（丸藤翔役）
前田剛（丸藤亮役）
増田裕生 （三沢大地役）
清水宏（クロノス・デ・メディチ役）
チケット販売スケジュール
▮ KCS会員限定チケット最速先行（抽選）スケジュール
抽選申込：2025年12月22日（月）12：00～2026年1月4日（日）23：59
当落 ：2026年1月7日（水）15：00～
入金締切：2026年1月9日（金）23：00
●チケット抽選申込ページ
https://kaiba-corp.com/pickup/?id=232
※お申し込みには、KAIBA CORPORATION STOREの会員登録（無料）が必要となります。
【券種】
S席（前方確約席）：13,000円（税込） A席：11,000円（税込）
※全券種に入場者特典（ブレスライト）、アフタートーク付き
【入場者特典】
イベント概要
【イベント名】遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX20周年記念 デュエルアカデミア同窓会
【開催日時】2026年2月23日（月・祝）開場：15時45分 開演：16時30分
【会場】ニッショーホール（〒105-0001東京都港区虎ノ門２丁目９－１６）
【出演】KENN（遊城十代役）/小林沙苗（天上院明日香役）/鈴木真仁（丸藤翔役）
前田剛（丸藤亮役）/増田裕生 （三沢大地役）/清水宏（クロノス・デ・メディチ役）
※出演者は変更となる場合がございます。
【チケット価格（全席指定）】
S席（前方確約席）：13,000円（税込） A席：11,000円（税込）
※全券種に入場者特典（ブレスライト）、アフタートーク付き
【イベント公式サイト】
https://kaiba-corp.com/pickup/?id=232
【Ｘ公式アカウント】
アニメ「遊☆戯☆王」シリーズXアカウント
https://x.com/yugioh_anime
※リリース内の画像をご使用の際は、下記権利表記を記載ください。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI