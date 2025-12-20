『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』メインキャスト登壇の20周年記念イベント『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX20周年記念　デュエルアカデミア同窓会』2月23日（月・祝）開催決定！

株式会社ADKエモーションズ

アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ2作目として2004年に放送された『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』。放送20周年を迎え、現在テレビ東京にて20周年記念リマスター版が放送中の本作。

この度20周年を記念して、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX20周年記念 デュエルアカデミア同窓会』の開催が決定！

2月23日（月・祝）、ニッショーホール（東京都）にて実施いたします。出演者は、主人公・遊城十代を演じたKENNをはじめ、小林沙苗（天上院明日香役）、鈴木真仁（丸藤翔役）、前田剛（丸藤亮役）、増田裕生（三沢大地役）、清水宏（クロノス・デ・メディチ役）のメインキャストが一堂に会し、本編の名シーンの振り返りやトークショー、朗読劇、そして観客参加型のバラエティーコーナーなどスペシャルなプログラムをお届けいたします。

公演チケットは、Ｓ席（前方確約席）とＡ席の2種を発売。全券種に入場者特典として、赤・黄・青の3色に光るブレスライトと登壇キャストによるアフタートーク付きとなっています。

12月22日（月）12時よりKCS会員限定チケット最速先行の抽選申し込みを開始いたします。

お申し込みには、KAIBA CORPORATION STOREの会員登録（無料）が必要となります。

申し込み詳細や今後の続報は、イベント特設サイトまたはアニメ『遊☆戯☆王』シリーズ公式Xアカウントをご確認ください。

出演者情報

KENN（遊城十代役）

小林沙苗（天上院明日香役）

鈴木真仁（丸藤翔役）

前田剛（丸藤亮役）

増田裕生 （三沢大地役）

清水宏（クロノス・デ・メディチ役）

チケット販売スケジュール

▮ KCS会員限定チケット最速先行（抽選）スケジュール

抽選申込：2025年12月22日（月）12：00～2026年1月4日（日）23：59

当落 ：2026年1月7日（水）15：00～

入金締切：2026年1月9日（金）23：00

●チケット抽選申込ページ

https://kaiba-corp.com/pickup/?id=232

※お申し込みには、KAIBA CORPORATION STOREの会員登録（無料）が必要となります。

【券種】

S席（前方確約席）：13,000円（税込） A席：11,000円（税込）

※全券種に入場者特典（ブレスライト）、アフタートーク付き



【入場者特典】

イベント概要

【イベント名】遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX20周年記念 デュエルアカデミア同窓会

【開催日時】2026年2月23日（月・祝）開場：15時45分 開演：16時30分

【会場】ニッショーホール（〒105-0001東京都港区虎ノ門２丁目９－１６）

【出演】KENN（遊城十代役）/小林沙苗（天上院明日香役）/鈴木真仁（丸藤翔役）

前田剛（丸藤亮役）/増田裕生 （三沢大地役）/清水宏（クロノス・デ・メディチ役）

※出演者は変更となる場合がございます。

【チケット価格（全席指定）】

S席（前方確約席）：13,000円（税込） A席：11,000円（税込）

※全券種に入場者特典（ブレスライト）、アフタートーク付き

【イベント公式サイト】

https://kaiba-corp.com/pickup/?id=232

【Ｘ公式アカウント】

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズXアカウント

https://x.com/yugioh_anime

※リリース内の画像をご使用の際は、下記権利表記を記載ください。

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI