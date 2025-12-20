「クリスマスマーケット in 駿府城公園」開催中！初日から多くの来場者で賑わう。Wonderful Christmas と ランタンナイト

株式会社nonii

雨予報の週末となりましたが、駿府城公園では予定通りWonderful Christmas（クリスマスマーケット）を開催します。

安全面を最優先に考慮し、クリスマスランタンナイトは延期開催となります。

延期開催について、あらかじめ予備日として予定しておりました1月9日(金)、10日(土)に加え

11日(日)にも開催。詳しい情報につきましては改めてお知らせさせていただきます。

■ 木と光の人のぬくもりが創るちょっと大人なクリスマスマーケット

弊社が主催するクリスマスマーケット「Wonderful Christmas と ランタンナイト」は、一般的にイメージされる従来のクリスマスマーケットとは一線を画しながらも、幼い頃に感じたわくわくとした記憶をやさしく呼び起こす、光とぬくもりに満ちた特別な空間を創出します。

会場の世界観を形づくるのは、淡路島発の革新的な木組み構造体 「hitoto」

金物を一切使用せず、木と紐のみで組み上げられるこの構造は、人（里）と山をつなぐ新たな木材活用のあり方を提案しています。

解体・再利用が可能で環境負荷が少ない点も特徴で、イベント空間の演出にとどまらず、建築、教育、芸術、防災など多様な分野への応用が期待されている注目の技術です。

■ 3日間で総勢110店舗が集結 充実のクリスマスグルメ・雑貨・体験

全国各地から集まった素敵なお店が立ち並び、とっておきの贈り物や、自分へのご褒美にぴったりの一品に出会えるはず。

会場には、心も体もほっとほどけるあたたかなフード、見ているだけでも胸が高鳴るクリスマスの焼き菓子がずらり。

■ 焚き火で心も体もあたたまるひとときを。マシュマロ焼き体験（雨天開催）初日金曜日には多くの賑わいが

2025年12月19日(金)の焚き火エリアの様子

焚き火エリアでは、炎を囲んで楽しむ大人気のマシュマロ体験（参加費100円）をご用意。

クリスマスマーケット初日には700名以上の方が参加され、焚き火を囲んで、ほっと大切な人と時間を楽しむ多くの人々で溢れていました。

寒さ対策のカイロも焚き火エリアで販売しております（1枚100円）

冬の夜をまるごと味うことのできる特別な時間をお届けします。

■ 入場についてのご案内（TICKETシール制）

本イベントは 入場チケット制（TICKETシール制） です。ご来場の際は、会場入口にてチケットシールをご提示ください。

チケットは 各日ごとに必要 となります。

前売 450円 / 当日 500円

※小学生以下のお子様、および障がい者手帳をお持ちの方＋同伴者2名様までは入場無料です。

当日購入でも使える公式LINEクーポンも配布中です！

https://lin.ee/QZLQZH(https://lin.ee/QZLQZHy)

■ 会場アクセス

会場： 静岡市・駿府城公園（紅葉山庭園前広場・東御門前広場）

イベント期間中は会場周辺の混雑が予想されます。

ご来場の際は、公共交通機関のご利用にご協力くださいますようお願いいたします。

【住所】

〒420-0855

静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1

【電車でのアクセス】

JR「静岡駅」北口より徒歩約15分

【バスでのアクセス】

JR「静岡駅」北口バスターミナルより、各方面行き路線バスにて「駿府城公園入口」または「市民文化会館入口」下車、徒歩すぐ

開催概要

イベント名称: Wonderful Christmas と ランタンナイト

開催期間: 2025年12月19日（金）、20日（土）、21日（日）

会場: 静岡市・駿府城公園（紅葉山庭園前広場・東御門前広場）

マーケット営業時間: 19日(金) 14:00-20:00 / 20日(土) 11:00-20:00 / 21日(日) 11:00-19:30

アクセス: JR静岡駅より徒歩約15分

チケット販売: PassMarketにて販売中

PassMarket URL: https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0246bct46ft41.html

Instagram：https://www.instagram.com/xmas_shizuoka

公式HP：https://xmas-shizuoka.jp/