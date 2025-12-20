【1/31開催】インクルーシブ教育の最前線を探る 日韓国際シンポジウムを開催（DPI日本会議）
学校で勉強する子供たち
特定非営利活動法人DPI日本会議（所在地：東京都千代田区、議長：平野みどり）は、2026年1月31日（土）に、東京・新橋およびオンラインにて、「インクルーシブ教育を推進し、実現するための日韓国際シンポジウム」を開催いたします（真如苑助成事業）。
本シンポジウムは、2023年に東京大学と締結した連携協定に基づくフルインクルーシブ教育事業の一環であり、隣国・韓国との比較を通じて、より実効性ある教育政策提言につなげることを目的としています。
韓国では、2008年の障害者権利条約批准以降、高校入試の廃止、通常学級での教員加配、法制度の整備など、インクルーシブ教育の拡充が積極的に進められています。本シンポジウムでは、韓国から障害児教育に精通した研究者や当事者を招き、日本の専門家とともに活発な意見交換を行います。両国の教育制度や社会背景の類似点・相違点を見つめ、今後の制度改善のヒントを得る貴重な機会です。
開催概要
イベント名
インクルーシブ教育を推進し、実現するための日韓国際シンポジウム
日時
2026年1月31日（土）13:00～16:30
開催方法
ハイブリッド開催（対面＋オンライン）
会場（対面）
TKP新橋新虎安田ビル NIKAI
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目3-1 新虎安田ビル2階
参加費：無料（事前申込制）
会場定員：80名（先着順）
プログラム（案）- 主催者挨拶：平野みどり（DPI日本会議 議長）★
- 来賓挨拶：国会議員／都議会議員（調整中）、イ・ヨンソク（韓国DPI 会長）★
- 趣旨と資料説明：崔 栄繁（DPI日本会議 議長補佐）★
- 韓国側基調報告（40分／逐語通訳）：キム・ギロン（中部大学 教授・特殊教育）
- 韓国の教育現場の報告：全国特殊教師研究会の現役教員3名（各7分）
- 日本側報告（40分／逐語通訳）：小国 喜弘（東京大学 教授）
- ディスカッション
※★はウィスパリング通訳対応
情報保障- 手話通訳
- パソコン筆記
- テキストデータ資料
- 点字資料（紙またはデータ）※視覚障害のある方への資料提供にも対応しています。
申込方法
下記のイベントページよりお申し込みください：
https://www.dpi-japan.org/blog/events/20260131/
※ウェブフォームが難しい場合は、以下を記載の上、メールでお申し込みください。
・参加方法（会場 or オンライン）
・お名前（ふりがな）
・電話番号
・メールアドレス
・所属団体（あれば）
・情報保障の希望（パソコン筆記・手話・テキスト・点字）
・車いす使用の有無
・介助者の人数
【メール宛先】
office_jp★dpi-japan.org（★を@に変更して送信してください）
主催・後援・協力・助成
主催：特定非営利活動法人 DPI日本会議
後援：東京大学大学院教育学研究科バリアフリー教育開発センター
協力：韓国DPI、スクールボイスプロジェクト
助成：真如苑
お問い合わせ
DPI日本会議（担当：岡部 夏実、崔 栄繁）
TEL：03-5282-3730
MAIL：office_jp★dpi-japan.org（★→@）
DPI日本会議について
DPI（障害者インターナショナル）日本会議は、障害当事者が中心となり、あらゆる差別や排除のない社会の実現をめざす全国組織です。権利条約の実現や教育・交通・労働など、あらゆる分野における政策提言・啓発活動を展開しています。
公式サイト：https://www.dpi-japan.org/