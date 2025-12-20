【1/31開催】インクルーシブ教育の最前線を探る 日韓国際シンポジウムを開催（DPI日本会議）

NPO法人DPI日本会議学校で勉強する子供たち

特定非営利活動法人DPI日本会議（所在地：東京都千代田区、議長：平野みどり）は、2026年1月31日（土）に、東京・新橋およびオンラインにて、「インクルーシブ教育を推進し、実現するための日韓国際シンポジウム」を開催いたします（真如苑助成事業）。

本シンポジウムは、2023年に東京大学と締結した連携協定に基づくフルインクルーシブ教育事業の一環であり、隣国・韓国との比較を通じて、より実効性ある教育政策提言につなげることを目的としています。

韓国では、2008年の障害者権利条約批准以降、高校入試の廃止、通常学級での教員加配、法制度の整備など、インクルーシブ教育の拡充が積極的に進められています。本シンポジウムでは、韓国から障害児教育に精通した研究者や当事者を招き、日本の専門家とともに活発な意見交換を行います。両国の教育制度や社会背景の類似点・相違点を見つめ、今後の制度改善のヒントを得る貴重な機会です。

開催概要

イベント名

インクルーシブ教育を推進し、実現するための日韓国際シンポジウム

日時

2026年1月31日（土）13:00～16:30

開催方法

ハイブリッド開催（対面＋オンライン）

会場（対面）

TKP新橋新虎安田ビル NIKAI

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目3-1 新虎安田ビル2階

参加費：無料（事前申込制）

会場定員：80名（先着順）

プログラム（案）

- 主催者挨拶：平野みどり（DPI日本会議 議長）★- 来賓挨拶：国会議員／都議会議員（調整中）、イ・ヨンソク（韓国DPI 会長）★- 趣旨と資料説明：崔 栄繁（DPI日本会議 議長補佐）★- 韓国側基調報告（40分／逐語通訳）：キム・ギロン（中部大学 教授・特殊教育）- 韓国の教育現場の報告：全国特殊教師研究会の現役教員3名（各7分）- 日本側報告（40分／逐語通訳）：小国 喜弘（東京大学 教授）- ディスカッション

※★はウィスパリング通訳対応

情報保障

申込方法

- 手話通訳- パソコン筆記- テキストデータ資料- 点字資料（紙またはデータ）※視覚障害のある方への資料提供にも対応しています。

下記のイベントページよりお申し込みください：

https://www.dpi-japan.org/blog/events/20260131/

※ウェブフォームが難しい場合は、以下を記載の上、メールでお申し込みください。

・参加方法（会場 or オンライン）

・お名前（ふりがな）

・電話番号

・メールアドレス

・所属団体（あれば）

・情報保障の希望（パソコン筆記・手話・テキスト・点字）

・車いす使用の有無

・介助者の人数

【メール宛先】

office_jp★dpi-japan.org（★を@に変更して送信してください）

主催・後援・協力・助成

主催：特定非営利活動法人 DPI日本会議

後援：東京大学大学院教育学研究科バリアフリー教育開発センター

協力：韓国DPI、スクールボイスプロジェクト

助成：真如苑

お問い合わせ

DPI日本会議（担当：岡部 夏実、崔 栄繁）

TEL：03-5282-3730

MAIL：office_jp★dpi-japan.org（★→@）

DPI日本会議について

DPI（障害者インターナショナル）日本会議は、障害当事者が中心となり、あらゆる差別や排除のない社会の実現をめざす全国組織です。権利条約の実現や教育・交通・労働など、あらゆる分野における政策提言・啓発活動を展開しています。

公式サイト：https://www.dpi-japan.org/