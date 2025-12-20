＼ニコニコアニメ年末年始企画第1弾／ ニコ生アニメ無料一挙放送が決定 TVアニメ『薬屋のひとりごと』『メダリスト』『ダンダダン』など今年の話題作をラインナップ

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2025年12月27日（日）から2026年1月4日（日）まで、年末年始の特別企画としてアニメ作品の一挙放送を実施します。2025年に話題となったアニメ作品や、2026年に新シーズンが始まるアニメ作品など、年末年始に楽しめる多彩なタイトルをラインナップしています。

今回ラインナップする作品は、ニコニコが毎クール発表している「アニメランキング」で上位にランクインし、視聴数・コメント数共に高い人気を誇ったタイトルです。

12月27日（土）と28日（日）は、2025年夏クールに放送され、ニコニコでも大きな盛り上がりをみせた『ダンダダン』全24話を一挙放送します。30日（火）から31日（水）にかけては、『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」をお届けします。また大みそかには、毎年恒例となっているスマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』の年末特別番組『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate/Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-』を放送し、年越しの時間を彩ります。

年明けの1月1日（木）と2日（金）は、2026年に第3期放送と劇場版公開を控えるTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期全24話を、1月3日（土）には、2026年冬クールから新シリーズがスタートする注目作『メダリスト』全13話を一挙放送します。1月4日（日）は、2025年夏クールに放送された『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』の1～12話に加え、劇場先行公開され今回がニコニコ初放送となる続編13～17話を編成し、年末年始の特別企画を締めくくります。

ニコニコではこの年末年始、コメントで一緒に盛り上がりながら2025年の話題作を振り返りつつ、2026年の冬アニメをより一層楽しめる機会を提供します。なお、第2弾企画として、ニコニコプレミアム会員向けの見放題作品のラインナップも近日発表予定です。

┃ニコニコ生放送 アニメ年末年始 一挙放送概要（※一部プレミアム会員限定）

■番組名：ダンダダン 1～12話一挙放送

■放送日時：2025年12月27日（土）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349357766

■番組名：ダンダダン 13～24話一挙放送

■放送日時：2025年12月28日（日）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349357919

■番組名：呪術廻戦 第2期 渋谷事変 一挙放送day1

■放送日時：2025年12月30日（火）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349355893

※ニコニコプレミアム会員限定放送となります。

■番組名：呪術廻戦 第2期 渋谷事変 一挙放送day2

■放送日時：2025年12月31日（水）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349355927

※ニコニコプレミアム会員限定放送となります。

■番組名：Fate Project 大晦日TVスペシャル2025

Fate/Grand Order 特別番組

10年の旅路 -Beyond History-

■放送日時：2025年12月31日（水）23時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349378209

■番組名：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール

全12話一挙放送

■放送日時：2026年1月1日（木）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349006838

■番組名：TVアニメ『薬屋のひとりごと』 第2期第2クール

全12話一挙放送

■放送日時：2026年1月2日（金）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349006968

■番組名：メダリスト 全13話一挙放送

■放送日時：2026年1月3日（土）19時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349334485

■番組名：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）1～17話一挙放送

■放送日時：2026年1月4日（日）17時00分～

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349361750

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

■ダンダダン：(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

■呪術廻戦 第2期 渋谷事変：(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■Fate Project 大晦日TVスペシャル2025：(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

■TVアニメ『薬屋のひとりごと』：(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

■メダリスト：(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

■わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）：(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会