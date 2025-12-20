【岡山大学】TCカレッジ医工系コースで研究室見学を実施～今年度は新たにクライオ電子顕微鏡の見学も！～

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成するひとつである総合技術部は、2025年11月17日、18日にTCカレッジ「医工系TCコース」の中級カリキュラム 「研究室見学」を実施しました。



17日は本学津島キャンパス内の5箇所の施設・研究室で、18日には岡山大学病院の遺伝子・ゲノム融合推進検査室を見学しました。



本カリキュラムは、本学の研究施設等を訪問し、その分野の研究に触れることや研究者等との交流を通して、高度専門人材に求められている技術や必要なスキルを学び、研究技術力を向上させることを目標としており、医工系コースの受講生3人が参加しました。



はじめに学術研究院環境生命自然科学学域の内田哲也教授から高性能走査プローブ顕微鏡（SPM）と光電変換色素結合ポリエチレン薄膜型人工網膜の開発について説明があり、SPM実機と岡山大インキュベータ内に設置されている人工網膜製造のためのクリーンルームを見学しました。

次に生殖補助医療技術教育研究（ART）センターの舟橋弘晃教授（学術研究院共通教育・グローバル領域）、井上岳人准教授（学術研究院異分野融合教育研究領域）から不妊治療や胚培養士養成の重要性についての説明の後、フローサイトメーターやリアルタイムPCR、マイクロマニュピュレーター等の共通機器を見学しました。続けて研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センターゲノム・プロテオーム解析部門の宮地孝明研究教授、樹下成信助教（ともに学術研究院教育研究マネジメント領域）の案内で質量分析装置、DNAシーケンサーや共焦点顕微鏡等の共用機器を見学し、機器担当の学生マイスターの皆さんも交えてディスカッションを行いました。



午後からは、今年度から新たな研究室見学先として異分野基礎科学研究所国際構造生物学研究センターの沈建仁教授、沼本修孝准教授（特任）、蔡弼丞助教（特任）（すべて学術研究院先鋭研究領域）から、クライオプラズマFIB-SEM Thermo Scientific Arctisとクライオ電子顕微鏡 Thermo Scientific Krios G4についての説明があり、最先端の機器に触れました。特殊なメガネを使って解析された分子構造の画像を立体的に見ることができ、データ解析のための情報量の多さに一同驚いていました。初日の最後には、自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門分析計測分野の砂月幸成准教授（学術研究院教育研究マネジメント領域）、塩川つぐみ技術専門職員からICP発光分光分析装置、LC/QTOF質量分析システムやNMR装置の説明があり、これら最新機器の見学をしました。



翌18日は本学鹿田キャンパスにある岡山大学病院遺伝子・ゲノム融合推進検査室の見学を行いました。研究推進部門の冨田秀太教授（学術研究院医療開発領域）から検査室についての概要説明の後、ゲノム検査部門の井上博文主任臨床検査技師（医療技術部）から、がん遺伝子パネル検査における病理検体の取り扱いや薄切技術、核酸抽出、評価法について学びました。遺伝子検査部門の青江伯規副臨床検査技師長（医療技術部）からは、全自動遺伝子検査装置cobas6800システムなどの遺伝子解析装置の概要説明があり装置の見学をしました。冨田教授からは最先端医療解析機器であるデジタル空間プロファイラーGeoMxを用いたマルチオミックス解析の説明があり、観察対象領域を選択する操作の体験をしました。



今回の研究室見学について、受講生である本学総合技術部医学系技術課の井澗美希技術専門職員は「まず、岡山大学にこのような高度な機器があることに驚きました。先進的な研究も行われており、大変興味深かったです。自身の無知を知り、視野を広げる大きな一歩となりました。関係者の方々には大変感謝しております」とコメント。機器分析・動植物資源技術課の藤井匡寛技術専門職員は「複数の異なる分野の研究や機器に触れる機会を得られたことは非常に貴重でした。これらの経験は単に自身の知識を深めるだけでなく、本学の研究ワークフロー改善やシナジー創出につながる提案に活かしていくことが重要であると痛感しました」と感想を述べました。

群馬大学生体調節研究所拠点研究支援センターの萩原慶彦技術専門職員は「最先端技術に数多く触れることができ、本見学は非常に刺激的かつ極めて貴重な機会となりました。広範な研究分野に触れた経験は、技術職員として研究支援分野への応用、およびさらなるスキルアップへの意欲を強く高めるものとなりました」と今後の意欲を語りました。

総合技術部本部長の佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは「同じ学内でも総合大学となるとさまざま分野があり、学ぶフィールドとしては可能性がまだまだあります。学内・学外の点と点を線にして、大きな”知”へと広げていく。その中で人材の高度化も進めていきます。どうぞご期待ください」と話しました。



本学総合技術部は、全学の技術職員の連携を深めるとともに、多様な研修プログラムを通して技術職員のスキルアップを図ることにより、岡山大学の研究・教育・臨床支援の強化を推進、さらに強みある分野を生かした取り組みを戦略的に推進しています。今後も地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、それを担う技術職員の活動にどうぞご期待ください。

本情報は、2025年12月19日に岡山大学から公開されました。

クライオ電顕の説明をする沈教授（左）

走査型プローブ顕微鏡について説明する内田教授（左）

胚培養、マイクロマニュピュレーターについて説明する舟橋教授（右）

遺伝子・ゲノム融合推進検査室の機器を説明する青江副臨床検査技師長（左）

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



