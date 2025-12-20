Saki′s Collection株式会社　アイビューティー事業へ参入　M&A・ブランド再生により4店舗を一斉オープン

Saki’s Collection株式会社

Saki's Collection株式会社（本社：東京都港区麻布十番4-3-1-1029、代表取締役社長：江尻早紀）は、事業譲渡によるアイサロン3店舗の取得、および自社ブランド1店舗のリニューアルオープンにより、計4店舗でアイビューティー事業に参入いたします。

1. 参入の背景

当社はこれまで、痩身エステ・フェイシャル・フェムケア領域において事業を展開してまいりました。このたび、まつげ・眉毛・目元ケアを手がけるアイビューティー事業へ参入することで、「トータルビューティー企業」としての事業基盤をさらに強化いたします。

第三者割当増資による資本強化を経て、当社は「出店×M&A×ブランド再生」を成長戦略の柱に据えております。今回の4店舗一斉オープンは、その戦略を具現化する第一歩です。

2. 取り組みの概要 【事業譲渡により取得：3店舗】

既存オペレーションと顧客基盤を継承しながら、当社のブランドマネジメント・教育制度を順次導入。サービス品質のさらなる向上を目指します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155689/table/3_1_a14a6b1b96048c2fd958e25169616a76.jpg?v=202512200521 ]

【リニューアルオープン：1店舗】

Amourグループの技術と世界観を反映した、新しいアイビューティー拠点として再構築いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155689/table/3_2_b7287311e9f3dadf3b0340f9479b87ac.jpg?v=202512200521 ]3. 今後の展望

今回の参入により、お客様には痩身エステ・フェイシャル・フェムケアに加え、アイビューティーまでワンストップでトータルビューティーをご提供できる体制が整いました。「美しくなりたい」というお客様の想いに、より幅広くお応えできることを嬉しく思います。

また、このたびグループに加わるスタッフの皆さまを心より歓迎いたします。当社の教育制度やキャリア支援を通じて、技術者として、そして人として成長できる環境を共に創ってまいります。

美容業界には、優れた技術を持ちながらも後継者不足や経営課題により力を発揮しきれていないサロンが数多く存在します。当社は『眠れる美を、輝くブランドへ。』というミッションのもと、そうしたサロンの再生・成長支援を通じて、業界全体の発展に貢献してまいります。

これからも、お客様・従業員・そして美容業界と共に成長する企業であり続けます。

───

代表取締役社長 江尻早紀よりコメント

このたび3店舗の事業譲渡と1店舗のリニューアルという形で、アイビューティー領域へ参入できたことを心より嬉しく思います。

まつげや眉毛などの「目元の美」は、お客様の印象を大きく左右する重要な領域です。痩身エステ・フェイシャル・フェムケアに加え、目元のケアもトータルでサポートすることで、より多くのお客様の毎日をポジティブにできると確信しています。

今回の取り組みは、当社のミッション『眠れる美を、輝くブランドへ。』の実現に向けた大きな一歩です。これからも挑戦を続け、お客様により良いサービスと価値を届けてまいります。

───

会社概要

会社名：Saki's Collection株式会社

本社所在地：東京都港区麻布十番4-3-1-1029

設立：2019年1月7日

代表取締役社長：江尻早紀

Mission：眠れる美を、輝くブランドへ。

Vision：日本最大の美容ブランドプラットフォームとして、日本の美容業界をリードする。

事業内容：美容サロン「Amour by Saki's Collection」の展開、既存エステサロンのグループ化

URL：https://a-mour.salon/

問い合わせ先

担当者名：赤澤奈津子

電話番号：03-4500-8060

メールアドレス：yuziabu3@gmail.com

──────────────────────────