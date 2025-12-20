【岡山大学】「サステナブルな未来へ：技術が支える社会課題の解決～さんさんコンソ～新技術説明会」を実施

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年12月9日、鳥取大学とともに事務局を務める中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）は、「サステナブルな未来へ：技術が支える社会課題の解決～さんさんコンソ～ 新技術説明会」を実施しました。



新技術説明会は、大学等の研究成果（特許）を社会実装へとつなげることを目的に、新技術や産学連携に関心を持つ企業関係者に向けて、研究者自身が登壇し、技術の内容を直接発表する説明会で、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が開催しています。



開会にあたり本学の今井明研究・イノベーション共創機構産学官連携本部長があいさつし、最新技術シーズ発表を通じて産学官連携による社会課題解決への期待を示しました。あわせて、さんさんコンソについても紹介し、中国地域の大学・高専28校が連携し、地域産業の活性化とイノベーション創出を目指して活動していることを説明しました。



今回は、さんさんコンソ加盟校である広島市立大学、川崎医科大学、広島国際大学、山口大学、鳥取大学から登壇した5人の研究者が最新の研究成果を発表しました。



研究者にとっては、技術の価値を社会に伝え、企業との連携を通じて実用化や研究の発展につなげる絶好の機会となりました。





【発表タイトル・発表者（敬称略）】

（1）「情報」

「安全で高速な秘匿計算のための秘匿演算変換」

広島市立大学 情報工学専攻 准教授 上土井 陽子

（2）「医療・福祉」

「高血糖緊急症に対する治療後の個別化血糖推移予測」

川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学 臨床助教 岩本 侑一郎

（3）「医療・福祉」

「抜針検出の自動化、患者抜針トラブルの見守りや人手不足の解消」

広島国際大学 医療技術学科・臨床工学専攻 専攻主任 清水 希功

（4）「医療・福祉」

「状態空間モデルによる妊娠高血圧発症リスク予測技術」

山口大学 システムバイオインフォマティクス講座 教授 浅井 義之

（5）「医療・福祉」

「筋質を取り入れた新しいサルコペニア診断・腎予後指標：有効筋肉指数 (EMI)の提案」

鳥取大学 腎臓内科 高次集中治療部 助教 前 ゆかり



発表内容の詳細については下記のJSTホームページでご覧いただけます。

https://shingi.jst.go.jp/list/list_2025/2025_sangaku-cons.html

開会あいさつを行う今井研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部長

発表を行う山口大学の浅井教授

発表を行う鳥取大学の前助教

◆参 考

・新技術説明会

https://shingi.jst.go.jp/list/list_2025/2025_sangaku-cons.html

・中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）

https://sangaku-cons.com/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）

岡山大学 研究・イノベーション共創機構内 さんさんコンソ事務局

TEL：086-251-7151

E-mail：sangaku-cons◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://sangaku-cons.com/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html