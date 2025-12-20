『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP(アンダーセブンティーンワールドカップ) 決勝メンバー決定戦』2026年秋放送開始＆ティザービジュアル解禁！！

株式会社ADKエモーションズ

2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』（集英社）で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきました。そして昨年2024年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれました。

続編として注目を集める『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』では、

U-17 WORLD CUP決勝戦となるスペイン代表との試合に向け、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれます。

この度、本作品の放送時期が2026年秋に決定しました。

さらに越前リョーマと不二周助が描かれたティザービジュアルも解禁！

今後の展開にご期待ください。

＜作品概要＞

作品名 ：『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』

放送時期 ：2026年秋

ティザーHP ：http://tenipuri.jp/u17/selection-match

ティザー解禁映像 ：https://youtu.be/w6CvWyqn964

《アニメ公式サイト》http://tenipuri.jp

《アニメ公式X》@shintenianime

《アニメ公式YouTube》https://www.youtube.com/c/アニメ新テニスの王子様オフィシャルチャンネル(https://www.youtube.com/c/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%96%B0%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%8E%8B%E5%AD%90%E6%A7%98%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)