¡ÚÄ¹Ìî»ÔÃæ¾ò¡ÛÆ»¤Î±ØÃæ¾ò¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¥Õ¥§¥¢2025¡×³«ºÅ¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÃæ¾ò¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø Ãæ¾ò(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)¡Ê ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§eternal story³ô¼°²ñ¼Ò(https://eternal-story.com/) ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾åÃ£ºÈ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä¹Ìî»ÔÃæ¾òÃÏ¶è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î¤·¤áÆì¼Â±éÈÎÇä¤ä¤ß¤«¤ó¤ÎµÍ¤áÊüÂê¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó±Ø¤½¤Ð¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÅ¤·¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö½àÈ÷¤òºÌ¤ë¡¢¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¼Â±é¤ÈÈÎÇä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£Ç¯°ìÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¾òÃÏ¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý¤äÆÃ»ºÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Ãæ¾òÃÏ¶è¤ÇÄ¹Ç¯¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¿Í¡¦ÃÝÆâ»á¤Ë¤è¤ë¼Â±éÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£²ñ½»Ì±¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤ª¤³¤·¤Þ¾Ð²ñ21¡×¤Ë¤è¤ë¤·¤áÆìÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤áÆì¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤áÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡Ê500±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±Ø¤½¤Ð¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤ÍÈ¤²¤ä³¤Ï·Å·¡¢Ãæ¾ò»º¤¤Î¤³¡¢À¸¤¿¤Þ¤´¤Ê¤É¤ÎÍÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ìÇÕ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ä¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£¤êÊª¤ËÅ¬¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤ÎÂ£ÅúÈ¢ÈÎÇä¤ä¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤ò¼Â»Ü¡£
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©(https://www.umiterasu.co.jp/)¡×¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿ÆÃ»ºÉÊ¤Î¾Æ¸¸µû¡Ê¤ä¤¤²¤ó¤®¤ç¡Ë¤äºú¤È¤Ð¥Ï¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¿©Âî¤ä¤ªÀµ·îÍÑ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÈÇòñ½Æ¬¤ä¹ÈÇòÂçÊ¡¤Ê¤É¡¢±ïµ¯Êª¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾Æ¸¸µû
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Æ»¤Î±Ø Ãæ¾ò¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Ç¯¤ÎÀ¥¥Õ¥§¥¢2025
¡Ê¸å±ç Ãæ¾òÃÏ¶è½»Ì±¼«¼£¶¨µÄ²ñ¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～14:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Æ»¤Î±Ø Ãæ¾ò
12·î20Æü(ÅÚ)～28Æü(Æü)
¡¦ÃÝÆâÌ¾¿Í¤Î¤·¤áÆì¼Â±éÈÎÇä
12·î21Æü(Æü)¸ÂÄê
¡¦¤ª¤³¤·¤Þ¾Ð²ñ¤Ë¤è¤ë¤·¤áÆìÈÎÇä
¡¦¥ï¥ó¥³¥¤¥ó±Ø¤½¤ÐÈÎÇä
¡¦¤ß¤«¤óµÍ¤áÊüÂê
¡¦¤ªÀµ·î¥³ー¥Êー
Æ»¤Î±Ø Ãæ¾ò
³°´Ñ
¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤ª¤Ö¤Ã¤³¡×
Æ»¤Î±Ø Ãæ¾ò¤Ï¡¢Ä¹Ìî»Ô³¹ÃÏ¤ÈÇòÇÏÂ¼ÊýÌÌ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÃîÁÒ»³¡×¤äËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÇÀ²È¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤äÆÃ»ºÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÄ¾Çä½ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÊª¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ëÇäÅ¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢
¿©»ö½è¡Ö¤Þ¤á¤Ã¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¿®½£¤ß¤½¤ò¥Ùー¥¹¤Ë½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ê¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¤ª¤Ö¤Ã¤³¡×¤Î¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Î¹¤ÎÅÓÃæ¤ÎµÙ·Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢© 381-3205¡¡
Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÃæ¾ò½»ÎÉÌÚ1704
ÅÅÏÃ 026-267-2188
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¡ÚÇäÅ¹¡Û
9:00～17:00
¡Ú¿©»ö½è ¤Þ¤á¤Ã¤¿¤¤¡Û
¢£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à
10:00～14:30
¢£·Ú¿©¥¿¥¤¥à
14:30～16:00
Ãó¼Ö¾ì¡¦¡¦¡¦ÉáÄÌ¼Ö50Âæ(¾ã¤¬¤¤¼Ô5Âæ)¡¢Âç·¿¼Ö4Âæ¡¢EV¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó1Âæ