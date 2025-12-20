【岡山大学】「ハラスメント根絶宣言」を公表～全構成員が安心して就業・修学・研究できる環境を～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、すべての構成員が互いの人格と人権を尊重し、安心して学び・働くことができる環境を実現するため、「ハラスメント根絶宣言」を公表しました。ハラスメントは個人の尊厳を損なうだけでなく、大学としての機能と信頼を大きく揺るがす重大な問題であり、看過できるものではありません。



本学ではこれまでガイドラインの整備や相談体制の充実に取り組んでおり、今後も全学的な研修の強化や相談環境の改善をさらに進め、組織として適切かつ迅速に対応していきます。

また、部局長や指導的立場にある教職員が率先して模範となる姿勢を示すことの重要性もあらためて明記しています。

学長は、ハラスメント根絶を大学の重要な使命として取り組む決意を表明しました。



本学は引き続き、健全で心理的安全性の高い就業・修学・研究環境の実現に努めていきます。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年12月18日に岡山大学から公開されました。

〇国立大学法人岡山大学ハラスメント根絶宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/harassment-elimination-decl.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学コンプライアンス推進室

TEL：086-251-7146

岡山大学ハラスメント等相談室

E-mail：harass1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14931.html

