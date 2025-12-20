年末年始はdアニメストアのコミック祭りで決まり！超人気コミック＆ノベルの全巻セットが50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

6,700作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、2025年に放送された話題の映像化作品や、2026年に放送が予定されている期待の新作など、人気のコミック・ノベル全52作品を集めた「dアニメストアのコミック祭り」を開催中です。2026年1月12日までの期間限定で、対象作品の全巻セットがすべて50％OFF！年末年始はdアニメストアでコミック＆ノベルを読みつくしましょう！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2025年11月時点 一部個別課金あり

▼人気のコミック・ノベル全巻セットがすべて50％OFF！

対象作品一覧ページ https://bit.ly/4plO77d

キャンペーン期間：2025年12月20日（土）0:00～2026年1月12日（月）23:59

【キャンペーン内容】 コミック・ノベル全巻セット割引

話題のコミック＆ノベル51作品を集めました！対象作品はすべて全巻セット50％OFF！

※全巻セットは2025年11月10日までの配信分が対象です

▼「dアニメストアのコミック祭り」注目のラインナップはこちら！

チェンソーマン カラー版

1～11巻セット

6,259円 ▶ 3,124円

鬼滅の刃

1～23巻セット

10,578円 ▶ 5,277円

葬送のフリーレン

1～14巻セット

8,217円 ▶ 4,102円

呪術廻戦

1～30巻セット

14,739円 ▶ 7,174円

薫る花は凛と咲く

1～20巻セット

11,880円 ▶ 5,940円

ひらやすみ

1～9巻セット

6,831円 ▶ 3,411円

【dアニメストアのコミック祭り 全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同

●コミック

呪術廻戦、名探偵コナン、ハイキュー！！ カラー版、BLEACH カラー版、NARUTO―ナルト― カラー版、進撃の巨人、こちら葛飾区亀有公園前派出所、ゴルゴ13、アイシールド21、弱虫ペダル、ドラえもん デジタルカラー版、家庭教師ヒットマンREBORN！ カラー版 黒曜・ヴァリアー編、ちはやふる、遊☆戯☆王 カラー版、寄生獣 フルカラー版、葬送のフリーレン、【推しの子】、メダリスト、ゴールデンカムイ カラー版、炎炎ノ消防隊、Dr.STONE、ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン、鬼滅の刃、チェンソーマン カラー版、ダンダダン、薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～、ひらやすみ、僕のヒーローアカデミア、SAKAMOTO DAYS、アオのハコ、アオアシ、ブルーロック、ぐらんぶる、薫る花は凛と咲く、カグラバチ、地獄先生ぬ～べ～、SPY×FAMILY、ウマ娘 シンデレラグレイ、見える子ちゃん、らんま1/2〔新装版〕、ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ、転生したらスライムだった件、シャングリラ・フロンティア、ダンジョン飯、勘違いの工房主 英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話、水属性の魔法使い@COMIC、杖と剣のウィストリア、勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～、

●ノベル

勇者パーティを追い出された器用貧乏、異世界転移して教師になったが、魔女と恐れられている件、「ゴブリンスレイヤー」シリーズ

▼さらに！秋アニメコミックを中心に12月31日まで全巻セット50％OFF！

対象作品一覧ページ https://bit.ly/4rewxmJ

キャンペーン期間：2025年12月1日（月）0:00～2025年12月31日（水）23:59

※全巻セットは2025年10月2日までの配信分が対象です

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！

1～18巻セット

14,256円 ▶ 7,128円

SPY×FAMILY

1～16巻セット

8,394円 ▶ 4,189円

【12月のコミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！、暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが、とんでもスキルで異世界放浪メシ、嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～、無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが-才能ゼロの成り上がり-、SPY×FAMILY、ウマ娘 シンデレラグレイ、僕のヒーローアカデミア、素材採取家の異世界旅行記、父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。、東島丹三郎は仮面ライダーになりたい 他

