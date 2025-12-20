HIPHOPイベント″Urban Jam″が12/30にZEROTOKYOで開催！Vingo、Tokyo Young Vision、NOVの出演が決定！

株式会社TSTエンタテイメント

HIPHOPイベント"Urban Jam"が12/30にZEROTOKYOで開催。

先日、新木場FACTORYにて前代未聞の入場無料ワンマンライブを大成功に収めたVingoが出演。「MORIAGE」のリリース以降、東名阪クラブツアー、Spotify O-EASTでのワンマンライブも好評に終わった東京発のクルー "Tokyo Young Vision"、現在、シーンで話題となっており、音楽性に定評のあるNOVが出演。

DJには10月にHIPHOPシーンとして初のDJによる武道館公演を終えた、DJ CHARI、DJ TATSUKIが出演。

さらにDJ KANJI、DJ NORIOなどシーンを牽引するアーティストが集結。

2025年を締めくくるのに相応しいラインナップでのイベントとなり見逃せない1日となっている。

EVENT INFO

2025.12.30(火)

Urban Jam - YEAR END PARTY -

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM (Z HALL 12PM)

HP：https://zerotokyo.jp/event/urban-jam-year-end-party1230/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/urban-jam-year-end-party-1230

【イープラス】https://eplus.jp/urban-jam-year-end-party/

【Tickets for overseas customers】https://eplus.tickets/urban-jam-year-end-party/

【Z HALL】

LIVE：Vingo / Tokyo Young Vision / NOV

DJ：DJ CHARI / DJ TATSUKI / DJ KANJI / DJ NORIO / DJ LUKE

ARTIST INFO

Vingo

BAD HOPでの活動を経て、ソロ活動を開始。

今年4月に1stソロアルバム『VINNY』をリリースし、Apple Musicで総合アルバムチャートで1位を獲得。7月からは全国ツアーを敢行し、新木場FACTORYにて開催されたツアーファイナルは前代未聞の入場無料ワンマンライブで大成功を収め、ソロとしても大きな注目を集めている。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uwaWKpseUB0 ]

Vingo - Magic Hour feat. DALU (Official Music Video)

Tokyo Young Vision

2021年から活動を本格化し、1st EP「Chawalit」をリリース。

2023年、Hideyoshi、DALU、OSAMI、Big Mike、DJ NORIOに加えて、Asiﬀ (MC)、Rento Nakamori、LUKE (DJ) の3名が加入し、2nd EP「Chawalit Vol.2」をリリース。クルーとしても初のクラブツアーを実施。

2024年、4月の「百鬼夜行」リリースからALL MCの楽曲を立て続けに発表し、クルーとしての動きが再注目される。 中でも「MORIAGE」は大型フェスでも大盛り上がりを見せ、YouTube再生も100万回越えのヒットチューンとなった。

2025年は、1月に1stアルバム「Tokyo Young Vision」をリリースし、8月に初のワンマンライブを渋谷Spotify O-EASTにて開催。

それぞれがシーンの正統派／個性派を柔軟に行き来しながら作り出す音楽性の幅広さ、全MCが高いラップスキルを有しつつ様々な色を魅せ、クルーの良さを体現したクルーである。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=EVa-38s6Jvc ]

Tokyo Young Vision - "STARS" Official Music Video

NOV

神奈川県小田原市出身のラッパー。

「ラップスタア誕生！2021」では3rdステージまで勝ち進み、審査員から高い評価を獲得。多くの賞賛のコメントが寄せられ、急速にその知名度を上げた。

2024年8月、1stアルバム『NOVTHEGOAT』をリリース。

高いラップスキルとリリックや立ち振る舞い、定評のある音楽性はシーンで話題となり、多くの人が魅了され今後も活躍が期待できるラッパーである。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=W_AuLZ8FfHs ]

NOV-DO OR DIE ft.Hideyoshi【Official Music Video】

