【着て寝るだけで疲労回復】今話題のリカバリーウェア。ブレインスリープ ウェア リカバリーがふるさと納税に登場 ― 鹿児島県阿久根市

ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。 専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。

■リカバリーウェアの効果

1：血行を促進しフルリカバリー

■独自開発のリカバリー素材で血行を促進

独自加工で高濃度のセラミックスを生地に練り込み、特殊な糸形状で輻射熱を高めて高いリカバリー効果を実現。着用することで表面温度を効果的に温めて、血行促進をもたらします。



2：睡眠のことを考えてストレスのないリラックス仕様

■肌に優しく心地よい肌触り

表面は速乾性のあるポリエステル、肌面は吸放湿性の高い天然系のコットンとレーヨンの独自開発生地を採用しており肌に優しい。

■睡眠中の嫌なムレ感を解消

吸湿放湿性の優れた生地を使用しており、ムレない快適な着心地を実現。



3：丸洗い可能で速乾性も高い

■家庭洗濯機で洗えて速乾性も抜群

丸洗い出来て速乾性もあるので毎日清潔に。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

■抗菌効果も兼ね揃え、嫌な臭いも残りにくい。

菌の増殖を防ぎ、嫌な汗の臭いを消臭します。

現代のストレス社会のなかで、リラックスしてストレス緩和をするかは睡眠の質に影響します。

リラックス度を測る脳波測定では、リラックス状態で観測されるα波の増加率の優位性が約21％見られました。

また、アームホールを大きめに設定し、ゴムやリブによる締め付けを極力少なくしているため、睡眠中の寝返りも妨げることがありません。

さらに、睡眠中だけでなく、日常生活にももちろん取り入れていただけます。

長時間同じ姿勢で座る場面が多いリモートワークやオフィスでの作業、旅先での長時間移動などで着用することによって、更なる疲労軽減が期待できます。

■返礼品概要

ブレインスリープ ウェア リカバリー 上下セット

【内容】

▼下記よりお選びいただけます。

色：ブラック/チャコールグレー

サイズ：S/M/L/XL

【寄附額】

103,000円

阿久根市について

「アクネ うまいネ 自然だネ」

古くから海と陸の交通の要衝として海運業や商業が栄えた歴史があるまち、阿久根市。

東シナ海に面した約40kmにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が生産されています。

全国に「食のまち阿久根」として知られており、うに丼祭り、伊勢えび祭り、華のBBQAKUNEなど食のイベントに取り組んでおります。

万葉集にも詠まれた日本最大急潮の一つ黒之瀬戸や野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島などを有する「みどこい」満載のまちです。

