ファンシー雑貨商品の企画・販売・イベント運営を行うユーモアラボ株式会社（所在地：東京都豊島区・代表：皆元 舞）は「ゆめかわ」をテーマにしたハンドメイドのオリジナルグッズが一堂に揃うPOP UPイベント『Dream Kawaii Winter Fair』を、2025年12月27日(土)より上野ヤマシロヤ６階にて開催いたします。


【会社概要】
社名：ユーモアラボ株式会社
本社所在地：東京都豊島区千早４-２-６星野コーポ３０２
代表者：代表取締役　皆元 舞
ホームページ　http://www.humorlabo.com/




Dream Kawaii Winter Fair

【イベント概要】

【 期　間 】２０２５年１２月２７日(土)～２０２６年１月１２日(月・祝)

※2026年1月1日(木・祝)は店舗休業日のためお休みします


【 会　場 】上野ヤマシロヤ６階 （東京都台東区上野6-14-6）
【営業時間】
平日：午後１時００分～午後８時００／土日祝日：午前10時00分～午後9時30分

■ハンドメイド作品ならではの「一期一会」

本イベントの最大の魅力は、作家の手によって一つひとつ丁寧に作られたハンドメイド作品が集まること。同じキャラクターでも、表情やデザインが少しずつ異なる「1点もの」も数多く並びます。


誰とも被らない、自分だけの「運命の作品」を探す宝探しのようなスペシャルな時間をお楽しみください！



■ここでしか手に入らない「ヤマシロヤ先行販売」をPICK UP！


Rainbow Anmitsu
Rainbow Anmitsu

今にも動きだしそうな「チョコレートケーキマン」や「クッキークッション」が先行販売で登場！ふわふわで思わず抱きしめたくなります！






布小物マイリー
布小物マイリー

レースを丁寧に手染めし、ビーズを一つひとつ飾りつけた繊細でガーリーな「がま口」や「トランクバッグ」が登場！パステルカラーでメルヘンな世界観が魅力です！






PARU HIMA
PARU HIMA

描き下ろしのオリジナルキャラクター「きらくま」のグッズが登場！粘土を使ったきらくまバッグチャームは誰もが目を引くかわいさです！






LaLamiihandmade
LaLamiihandmade

大人気キルティングキャンディリボンや、きらきらビーズのストラップがかわいい「ぬい見せポーチ」は乙女心をくすぐります！






yzaz4379
yzaz4379

粘土、リボンなどの異素材を組み合わせたPOPなヘアアクセサリーです！パステルカラーで彩られたゆめかわファッションのマストアイテムです！






あのにむ
あのにむ

オリジナルキャラクター「もやもやさん」のハンドメイド雑貨も登場。一つひとつ表情が違うので自分のお気に入りを探すのも楽しみ！1点ものの作品はあなたの生活を彩ります。





先行販売のほか、オリジナルソフビなどのコレクターズアイテムに加え、今「推し活」やデコレーションで大人気の「シール帳」もご用意しました！多彩なアイテムを幅広く取り揃えております。


ご家族やご友人へのプチギフトとしてもお楽しみいただける内容となっております。夢見心地になれるアート作品に囲まれた中で、心躍るショッピング体験を存分にお楽しみください！


■資材や紙活アイテムも販売！

本イベントではご自身でハンドメイドを楽しみたい方におすすめのハンドメイド資材も販売いたします。参加クリエイターの「TOKYO☆らくだ」描き下ろしデザインの生地やプラスチックパーツなど、ユニークな素材をご用意しておりますのでお気軽にご来場ください！



プラパーツ

■購入特典

期間中、『Dream Kawaii Winter Fair』で、対象商品を1会計につき3,000円（税込）お買上げごとに、先着で限定ノベルティステッカーを1枚プレゼントいたします。


さらに、対象商品を1会計につき、10,000円（税込）以上お買上げで、先着でノベルティアクリルキーホルダーを1つプレゼント！


期間によって絵柄やアイテムが変わりますので、ぜひ両期間あわせてお楽しみください！



特典画像

※1会計につき、限定ノベルティステッカー6種セット、ノベルティアクリルキーホルダー1個を配布上限とさせていただきます。


例・10,000円(税込)→ステッカー3枚＋キーホルダー1個


　・18,000円(税込)→ステッカー6種セット＋キーホルダー1個


　・36,000円(税込)→ステッカー6種セット＋キーホルダー1個


※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。


※特典の配布は6階イベントスペースの会場のみとなります。ほかのフロアでお買い上げの場合では


　配布されません。


※特典はすべてお選びいただくことはできません。


※実物のデザインと異なる場合がございます。


【参加予定作家　/　Instagramアカウント 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121561/table/6_1_ca3caae05a076435072987eb9ac745d7.jpg?v=202512200451 ]

※1点ものが多いため品数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。


※かごに入れてからの選別はご遠慮ください。


※待機列につきましては店舗の指示に従ってお並びください。


※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


※上記に関わる最新情報および変更については「レタ・ド・シャムgallery」公式Instagramで発信致します。


【Instagramアカウント】


https://www.instagram.com/letadosyamu_gallery/




▼運営：ユーモアラボ株式会社


本社所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早４丁目２－６


代表者：代表取締役　皆元 舞


ホームページ　http://www.humorlabo.com/



≪本件に関するお問い合わせ≫


メールアドレス　　　info@humorlabo.com


ユーモアラボ株式会社　担当：皆元


