総勢35名のVTuberが挑む！「ぶいきゃすマイクラ ドラゴンサバイバル！Supported by ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ」が開幕！

株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/）は、GMOペパボ株式会社が運営する『ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ』の魅力を届ける特別企画として、総勢35名のVTuberが複数のMODが導入されたマインクラフトの世界でサバイバル生活を行うイベントを、2025年12月20日（土）18：00 ～ 12月27日（土）25：00の期間で開催することをお知らせいたします。

本イベントを支える『ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ』は専門知識がなくても簡単にゲーム用マルチプレイサーバーを構築できる「ロリポップ！レンタルサーバー byGMOペパボ」が提供する機能であり、スマートフォンだけでもサーバー管理が可能です。

仲間と楽しめる多彩な機能を備えた『ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ』のサポートの元、複数のMODが導入されたファンタジーの世界観と、RPGさながらの達成感をぜひご堪能ください。

■特別イベント『ぶいきゃすマイクラ ドラゴンサバイバル！ Supported by ロリポップ！ for Gamers byGMOペパボ』概要

ドラゴンの生息するマインクラフトの世界でサバイバル！推しの配信を視聴し、その活躍を応援しよう！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158928/table/19_1_0959b9f2f0c99ad846c0130577c76cd2.jpg?v=202512200451 ]■総勢35名のVTuberが参戦！■ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ とは

『ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ』は、専門知識がなくても簡単にゲーム用マルチプレイサーバーを構築できる、「ロリポップ！レンタルサーバー byGMOペパボ」が提供する機能です。本機能を利用することで、人気タイトルのマルチプレイ環境を手軽に構築できます。

最短3分でサーバーの準備が完了する手軽さに加え、マルチプレイ環境を簡単に管理できる点が特長です。仲間と楽しみたい方に向けた機能を多数備えており、スマートフォンからでもサーバー管理が可能です。

また、プレイスタイルに合わせて幅広い料金プランを選択できるほか、公式Discordサーバーをはじめとした充実したサポート体制を整えているため、サーバー運営が初めての方でも安心してご利用いただけます。

さらに、来年1月までの期間限定で、『ロリポップ！for Gamers byGMOペパボ』が1,500円割引となるクーポンも配布しています。

公式サイト：https://gamers.lolipop.jp/

■ VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」とは

「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、ゲーム・音楽業界をはじめとする幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。

バンド生配信とVTuberを融合させた音楽イベント 「Rock on V」 の企画・プロデュースを手掛けるほか、VTuberとのコラボレーションによるオリジナルケーキ販売、ポップアップストア、ゲームコラボ、音楽イベントへの出演など、VTuberの可能性を最大限に引き出す施策を次々と生み出しています。

VTuberの新たな活躍の場を創出し、企業とファンの架け橋となる「ぶいきゃす」にご期待ください。



▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/

▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_pr

■ 株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

インフルエンサーマーケティング・漫画動画制作・VTuberキャスティング・YouTubeチャンネル運用/コンサルティング

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/