″どこでも繋がる″遠隔作業支援システム「LIVEアシスト」がFUNDINNOを通じて一般公募を開始！

株式会社TECH MONSTER

テクノロジーの力で企業の人手不足解消や労働生産性の向上を支援する株式会社TECH MONSTER（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：京保雄一、以下 TECH MONSTER）が提供するオンライン業務アシストツール「LIVEアシスト」が、2025年12月18日より、FUNDINNOによる一般公募を開始しました。

繋がるLIVEアシストを完成させるために、衛星通信（Starlink Direct用）ソリューションを開発するための資金調達となります。

公募の詳細は下記のリンクにてご確認いただけます。ぜひ一度ご覧ください。

皆様からの温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

FUNDINNOによる一般公募をスタート！ 公募詳細は下記よりご確認ください。

FUNDINNO 公募詳細ページ :https://fundinno.com/projects/719

LIVEアシストとは

LIVEアシストはZoomなどのオンラインMTGツールに様々な業務支援機能を加え、業務向けに特化させたビデオ遠隔サービスです。特に、現場やお客様とのリアルタイムでの詳細確認やコミュニケーション支援に特化し、ドローイング機能などの各種機能で遠隔コミュニケーションの質を劇的に向上させることできます。

１.10分で決まる現場のカギ

２.急成長のポイント：LIVEアシストは大手ビデオ通話にはない独自機能を提供

３.LIVEアシストは独自機能で特許取得

１.スナップ・ドローイング：画面をキャプチャし、描き込むことで詳細状況をスムーズに確認/説明ができます。２.資料共有：現場とリアルタイムに資料が共有でき、認識の齟齬が生まれにくくなります。３.高画質撮影：より鮮明な写真で正確な情報を説明や記録に活用できます。TECH MONSTERは今後も、不動産/建設業界やインフラ（電気・ガス・水道・ネット）業界をはじめ、あらゆる業界での企業が抱える課題を解決し、物理的な距離や時間の制約から解放され、もっと自由にコミュニケーションが取れる世界を実現していきます。

■会社概要

商号 ： 株式会社TECH MONSTER

代表者 ： 代表取締役 京保 雄一

所在地 ： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4丁目1番41号

設立 ： 2017年2月

事業内容 ： インターネットサービス業

メールアドレス ： info@techmonster.jp

URL ： https://techmonster.co.jp/

・KOBE Global Startup Gateway 第4期採択

・500 Startups Kobe Accelerator 2nd Batch

・OIHシードアクセラレーション第10期プログラム採択

・中小機構主催アクセラレーションプログラム第6期「FASTAR」採択