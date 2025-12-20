ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバーが「新人王ＧＲＡＮDＰＲＩＸ予選 敗者復活戦」にてＴＯＰ１０に２名入賞！

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」の所属ライバーが２０２５年１１月２８日から１１月３０日に開催されたMirrativ内のイベント「新人王ランキングGRANDPRIX 敗者復活戦」にて参加された配信者の中でランキングTOP１０の内２名が入賞したことをお知らせいたします。

新人王ランキングGRANDPRIX 敗者復活戦

「新人王GRANDPRIX 敗者復活戦」は、２０２５年１２月開催予定の「新人王GRANDPRIX決勝戦」への参加資格を持たれていない対象配信者が参加できるランキングイベントです。上位入賞で、２０２５年１２月開催予定の「新人王GRANDPRIX決勝戦」への参加権を獲得できます。

入賞ライバーによるファンの皆さまへのメッセージ

３位「烏丸レイ」

わしゃわしゃされる愛されカラスことみんなのカラス！烏丸レイです！ リスナーの皆さんが好きに居座れる居場所になっておりますのでどうかゆっくり遊びにきてくださいませ！

ファンの皆さまへのメッセージ

新人王敗者復活戦３位！皆さんありがとうございました！感謝！ 昔は新人王入賞すら届かなかったはずが、GRAND PRIX参加者すら超えて今ここにいます…！ 決勝でも参加者の皆さんと、そして何よりリスナーの皆さんと楽しみたいのでどうかよろしくお願いします！

メンバー紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-karasumaray

７位「レイナ・M・ポテスト」

推しがいない？じゃあ私を推してよ！後悔させないよ！どうも、レイナ・M・ポテストです！名前の“Leina M Potesto”はアナグラムで“精神的同位体＝Mental Isotope”を意味します。勘違いされがちですが♂ですっ！雑談をメインに歌やホラゲを配信中。誰かの心の奥に静かに灯る“特別”になることを目指しながらいろんなことに挑戦して、まったりと緩い配信をしてます(｀・ω・´)ゞ良かったら来てね(ハート)

ファンの皆さまへのメッセージ

敗者復活から決勝に連れてきてくれて、本当にありがとう！ 諦めずに応援してくれたみんなのおかげで、もう一度チャンスをつかむことができました！ ここから決勝。まだ終わらせないよ。 最後まで一緒に走って、レイナと最高の景色を見に行こう！

メンバー紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-leinampotesto

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集

ミラミラの特徴

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年11月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション

・リアルイベントを開催

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

公式ホームページの「LINEエントリー」より受付

https://mirra-mirra.com/

応募期間

年間通じて随時募集

OTAGROUP株式会社

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp