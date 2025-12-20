ノジマTリーグ　2025-26シーズン　公式戦　12月20日開催　九州カリーナvsトップおとめピンポンズ名古屋　対戦オーダー発表

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ　2025-26シーズン　公式戦　12月20日開催　九州カリーナvsトップおとめピンポンズ名古屋　対戦オーダーを発表いたします。