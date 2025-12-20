羽田空港・茨城空港など各地からお得に大阪・京都・兵庫へ♪【最大30,000円OFF♪】《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ》神戸空港就航 20周年記念クーポンキャンペーン♪

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「神戸空港就航20周年記念キャンペーン」

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の羽田空港発・茨城空港発の「神戸空港就航20周年記念」クーポンキャンペーンの販売を開始しました。

期間中は旅行代金に応じて最大3万円分の割引クーポンを配布します。是非この機会に各地から関西の人気の観光地へ早めの予約でお得に旅してみませんか。神戸空港は兵庫に限らず便利な空港です♪

スカイマークは2026年2月16日 神戸空港就航20周年を迎えます。スカイパックツアーズでは、

2006年2月「スカイステイション神戸」パンフレット商品を発売。

以来、長きにわたり変わらぬご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。これからも、みなさまに支えられながら、スカイマークとともに、神戸空港と各地を笑顔と感動で結ぶ旅行商品をお届けしてまいります。

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2025年12月18日（木）11:00 ～ 2026年1月20日（火）18:00

旅行対象期間：2025年12月19日（金）出発 ～ 2026年3月28日（土）帰着

対象路線：新千歳空港・羽田空港・茨城空港・仙台空港・鹿児島空港・長崎空港・那覇空港・下地島空港から神戸空港へ就航しているツアー

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

《神戸空港のここが便利》

＊アクセスが便利

◆神戸の中心・三宮からポートライナーで約18分。新快速を利用すれば三宮から大阪へは約20分、姫路へは約37分、京都へは約48分。

＊眺め抜群のフードコート「神戸ソラもぐ」

◆2025年にオープンしたフードコート「神戸ソラもぐ」は、神戸空港ならではのグルメが満載！気軽に立ち寄れる人気の空間です。

★奄美群島しまめぐり割（最大おひとり様15,000円OFF）もお得！2泊3日でお一人様につき10,000円OFF、3泊4日以上でお一人様につき15,000円OFF

詳しくはこちらをご参照ください(https://normal.skypaktours.co.jp/addition/campaign/b10asjam01?mot=mv&_gl=1*1vddecx*_gcl_au*MTcwNjQ4NjY4OC4xNzY1MDY5Mjk4)。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』神戸・ポートタワー神戸・生田神社神戸・南京町- パンフレット一例ホテル京阪ユニバーサルシティスペシャルプライス関西アヲアヲナルト・リゾート

