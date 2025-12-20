沖縄本島の1月のオプションレンタカーがお得♪《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ》たす旅♪沖縄本島レンタカーキャンペーン！航空券＋ホテル＋レンタカーがお得♪

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「航空券＋ホテル」

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の1月の沖縄本島のオプショナルレンタカーの価格を見直しました。Ｓクラス（車種指定なし）・ハイブリッド車指定（車種指定なし）・ライズ（車種指定）の３つのプランから選択OK。免責料金も含まれるので安心！神戸空港発であれば神戸空港就航20周年記念の割引クーポンも利用OK。

是非この機会に沖縄ドライブを楽しんでみませんか。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』古宇利島シーサー瀬底大橋

