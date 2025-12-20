沖縄本島の1月のオプションレンタカーがお得♪《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ》たす旅♪沖縄本島レンタカーキャンペーン！航空券＋ホテル＋レンタカーがお得♪

スカイパックツアーズ株式会社

たす旅 「航空券＋ホテル」

《スカイパックツアーズ公式サイト》


https://www.skypaktours.co.jp/


《たす旅》
https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp



スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の1月の沖縄本島のオプショナルレンタカーの価格を見直しました。Ｓクラス（車種指定なし）・ハイブリッド車指定（車種指定なし）・ライズ（車種指定）の３つのプランから選択OK。免責料金も含まれるので安心！神戸空港発であれば神戸空港就航20周年記念の割引クーポンも利用OK。


是非この機会に沖縄ドライブを楽しんでみませんか。



【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】


『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。





『たす旅』


古宇利島

シーサー

瀬底大橋



【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】


スカイパックツアーズ　お客様予約センター


TEL：03-5821-3366


WEBサイトからもお問い合わせできます。


https://www.skypaktours.co.jp/



《取り扱い旅行会社を大募集中》


弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。


詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。



スカイパックツアーズ株式会社　東京本社


TEL:03-5821-8551