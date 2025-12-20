【あみやき亭東海エリア】年末年始も年中無休で営業 クリスマス企画・黒毛和牛の年末年始限定メニュー・新春スタンプカード・福袋情報を一挙公開

株式会社あみやき亭

本年もあみやき亭をご利用いただき、誠にありがとうございます。

新しい年も、変わらぬおいしさと安心をお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります。

年末年始も、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

クリスマス企画から、年末年始限定の黒毛和牛メニュー、新春スタンプカード、福袋情報まで、盛りだくさんの内容でお客様をお迎えします。

■ 12月24日（水）・25日（木）限定 小学生以下のお子さまにクリスマスお菓子プレゼント

12月24日（水）・25日（木）の2日間、あみやき亭各店にてご来店いただいた小学生以下のお客様を対象に、クリスマスプレゼントとしてお菓子を配布いたします。

年末の家族団らんのひとときを、より楽しく演出する企画です。

あみやき亭からのクリスマスプレゼントです

■ 一部店舗限定 あみやき亭オリジナルステッカーを配布

あみやき亭ファンの皆さまに向けて、オリジナルステッカーを一部店舗限定で配布いたします。

ステッカーを持参で次回のお食事代が１０％OFFになります。（対象店舗のみ）

※ステッカーは対象の店舗のLINE公式アカウントの友だち限定配布となります。

対象店舗

扶桑店／天白店／中川店／千音寺店／小牧店／高畑店／港当知店／港知多店／江南店／岩倉店

※数量限定。なくなり次第終了となります。

数量限定配布になります。お早めにご来店ください。

■ 12月27日（土）～1月4日（日） 「ゆく年くる年 ご馳走フェア」開催

黒毛和牛の極上メニューが期間限定で登場

一年の締めくくりと新年の幕開けにふさわしい、特別な黒毛和牛メニューをご用意しました。

ご馳走その１ 黒毛和牛 極上ヒレ付迎春七福盛

4,800円（税込5,280円）

ご馳走その２ 黒毛和牛 金のシャトーブリアン

2,480円（税込2,728円）

お祝いの席や年末年始のご褒美におすすめの逸品です。

■ 本日より配布開始 年末年始限定「新春スタンプカード」

年末年始期間中、ご来店のお客様に新春スタンプカードを配布いたします。

スタンプを集めることで、豪華特典をお楽しみいただけます。

スタンプ特典：お食事代20％OFF

1月特典：牛上塩タン 1人前プレゼント

2月特典：特選ロース 1人前プレゼント

スタンプ2つ達成で 4月にお食事代20％OFF

継続来店が楽しみになる、お得なキャンペーンです。

1月は牛上塩タン 2月は特選ロースプレゼント♪

4月はなんと2つのスタンプを貯めるとお食事代２０％OFF

■ 年始のランチ営業について

1月2日・3日は昼から営業いたします。

※あみやき亭 千種清明山店を除く

なお、2日・3日のランチタイムは全時間帯ディナーメニューでのご提供となります。

あらかじめご了承ください。

■ 福袋のご予約は残りわずか 税込5,000円で最大1万円相当の内容

毎年大好評のあみやき亭 福袋は、ご予約数が残りわずかとなっております。

福袋内容

その１ 最大1万円が当たる運試しスクラッチ

その２ お食事券 4,000円分

その３ あみやき亭 甘口タレ

その４ ドリンクバー無料券（※あみやき亭・ふふふで使用可能）

その５ 2026年あみやき亭福袋特製バッグ

数量限定のため、ぜひお早めにご予約ください。

■ 年末年始も年中無休で営業

あみやき亭は年末年始も年中無休で営業しております。

各店舗の営業時間は、公式サイトまたは各店舗の予約ページをご確認ください。

あみやき亭ホームページはこちら(https://www.amiyakitei.co.jp/)