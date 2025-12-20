朗読劇『クローバーに愛をこめて』2026年1月に浅草九劇で上演決定!!

朗読劇『クローバーに愛をこめて』ヴィジュアル


朗読劇『クローバーに愛をこめて』チラシ（裏面）

　


　株式会社レプロエンタテインメントが運営する浅草九劇で、朗読劇『クローバーに愛をこめて』を再演いたします。公演日程は、2026年1月23日（金）～1月26日（月）となり、チケットは、本日12月20日（土）よりチケット販売を開始いたします。


朗読劇『クローバーに愛をこめて』は、幼馴染の二人が出会ってから、結婚、添い遂げるまで、交互に読まれる日記の形で描くラブストーリーです。四つ葉のクローバーに込められたメッセージに、今年７月に上演した際は、ご観劇いただいた方からは、心温まるラブストーリーとしてお楽しみいただきました。


今回の出演者には、映像を中心に中国でも人気を得ている石黒英雄（いしぐろ・ひでお）さん、モデル、パーソナリティとしても活躍中の元乃木坂46 新内眞衣（しんうち・まい）さん、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に熊手真白/ゴジュウポーラー役で出演中の木村魁希（きむら・かいき）さん、ミュージカル『SPY×FAMILY』など舞台カルでも活躍されている山口乃々華（やまぐち・ののか）さん、2.5次元の舞台や浦司（まつうら・つかさ）さん、メインキャラクターとして出演中のショートドラマプロジェクト『俺達のあざす。』が総再生数5億回を超える水原ゆき（みなはら・ゆき）さんと、様々な分野から多彩なメンバーでお届けいたします。どうぞご期待ください。



■公演概要


朗読劇『クローバーに愛をこめて』


https://asakusa-kokono.com/kyugeki/2025/12/id-14978(https://asakusa-kokono.com/kyugeki/2025/12/id-14978)



企画・演出：たちばな やすひと


脚本：大浜 直樹、森 七聖


音楽：福廣 秀一朗



出演者：


石黒 英雄、新内 眞衣　


木村 魁希、山口 乃々華


松浦 司、水原 ゆき



照明：樋口 かほる（六工房）


音響：知和井 綾香（ライティングコクーン合同会社）



制作：木下 みのり


プロデューサー：柴崎 圭二、野間口 アンナ



企画協力：Nemeton


主催：株式会社レプロエンタテインメント



公演日程：2026年1月23日（金）～26日（月）



1/23（金）19:00開演＜B＞


1/24（土）12:00開演＜A＞・15:00開演＜C＞・18:00開演＜A＞


1/25（日）12:00開演＜C＞・15:00開演＜B＞・18:00開演＜C＞


1/26（月）15:00開演＜B＞・18:00開演＜A＞



A　石黒英雄、新内眞衣


B　木村魁希、山口乃々華


C　松浦司、水原ゆき



あらすじ：


幼馴染の二人が出会ってから、結婚、添い遂げるまでを、交互に読まれる日記で綴るラブストーリー。ある日、料理が好きな男の子・英雄(5) のお隣に、ピアノが好きな愛美(5)が引っ越してくる。


二人は、一緒に幼稚園に通い始め、小学校、中学校、高校と一緒に通ううちに仲良くなっていく。


ひたすら夢に向かっていく英雄と、なかなか夢が決まらない愛美。その後、二人は結婚し、子供も


生まれるが、そんな二人の人生に、また大きな試練がのしかかり……。



場所：浅草九劇



チケット代（全席指定・税込）：5,000円



チケット取り扱い：2025年12月20日（土）13:00発売


＜Paskip＞　https://www.paskip.jp/events/213(https://www.paskip.jp/events/213)



尚、今回の作品では、浅草九劇一階の『COFFEE BAR 桟敷』と連携企画として、キャンペーンがございます。



●ステッカーキャンペーン


対象期間：2026年1月23日（金）～26（日）


『COFFEE BAR 桟敷』で商品購入いただいて、QRコードをご提示いただいた皆さまに、『クローバーに愛をこめて』のステッカーをお渡しいたします。（数量限定）




■石黒英雄　プロフィール



石黒英雄

石黒 英雄　HIDEO ISHIGURO


1989年生まれ、栃木県出身の小山評定ふるさと大使、


2004年、「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞 05年、ドラマ『ごくせん』で俳優デビュー。 主な出演作に、『大富豪童心』シリーズ『半沢直樹』主演の『ウルトラマンオーブ』等があり、昨今は縦型ドラマ『あなたのことが死ぬほど嫌いです』『愛と罰』等で主演を務める。中国サイトbilibiliで登録は100万人を超え中国でも人気を得ている。



Instagram：https://www.instagram.com/hideoishiguro/(https://www.instagram.com/hideoishiguro/)


Bilibili：https://space.bilibili.com/1978885142?spm_id_from=333.337.0.0(https://space.bilibili.com/1978885142?spm_id_from=333.337.0.0)




■新内 眞衣　プロフィール



新内眞衣

新内 眞衣　MAI SHINUCHI


埼玉県朝霞市出身。


女性アイドルグループ乃木坂46としてデビュー。


モデル、ラジオパーソナリティ、タレント、女優として活躍。


ニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」「SDGs MAGAZINE」、


ニッポン放送Podcast Station「新内眞衣のまいどあり」に出演中。



HP：https://www.centforce.com/profile/t_profile/shinuchimai.html
Instagram：https://www.instagram.com/mai.shinuchi_official/




■木村 魁希　プロフィール



木村 魁希

木村 魁希　KAIKI KIMURA


2001年5月16日生まれ。茨城県出身。


スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に熊手真白/ゴジュウポーラー役で出演中。


過去の出演作に舞台『普通になれなくて』(24)、NTV『スチブラハウス』(24)、映画『ラスト17デー』(23)、「私の卒業」プロジェクト映画『あしたのわたしへ』(22)、などがある。


『ZIP!』(NTV)流行ニュース紹介コーナー「キテルネ!」にリポーターとしても出演中。



HP：https://a-light.jp/talent/kimurakaiki(https://a-light.jp/talent/kimurakaiki)


X：https://x.com/KimuraKaiki(https://x.com/KimuraKaiki)


Instagram：https://www.instagram.com/kimurakaiki/(https://www.instagram.com/kimurakaiki/)




■山口 乃々華　プロフィール



山口 乃々華

山口 乃々華　NONOKA YAMAGUCHI


埼玉県出身。


ダンス＆ボーカルグループ"E-girls”の「Follow Me」よりパフォーマーとして活動開始。グループとしての活動を経て、2021年より俳優業を本格的に開始。現在、舞台やミュージカル、朗読劇を中心に活動中。


近年の出演作に、朗読劇『芸人交換日記』、ミュージカル『SPY×FAMILY』『ピーター・パン』、音楽劇『愛と正義』など。


26年2月、ミュージカル『SERI～ひとつのいのち』再演が控えている。



HP：https://www.ldh.co.jp/management2/yamaguchi_n/(https://www.ldh.co.jp/management2/yamaguchi_n/)


X：https://x.com/nonoka____Y(https://x.com/nonoka____Y)


Instagram：https://www.instagram.com/yamaguchi_nonoka_official/(https://www.instagram.com/yamaguchi_nonoka_official/)




■松浦 司　プロフィール



松浦司

松浦 司　TSUKASA MATSUURA


2016年にオーディションにより『ドラゴンクエストライブスペクタクルツアー」で主人公の勇者役に合格。


その後、地球ゴージャス『星の大地に降る涙 THE MUSICAL」、ミュージカル「るろうに剣心京都編」など、様々な舞台作品に出演。2005年主な作品に、大阪国際文化芸術プロジェクト舞台「#FOLKER」 Musical『Query』『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Mix Tape1 Revenge》『ALTAR BOYZ』に出演。



X：https://x.com/nkmz315(https://x.com/nkmz315)




■水原 ゆき　プロフィール



水原ゆき

水原 ゆき　YUKI MINAHARA


1987年12月14日生まれ。神奈川県出身。


お芝居を軸に、舞台や映像、ラジオパーソナリティ、広告モデル、企画プロデュース公演など多岐に渡り活動中。


最近では、縦型POVショートドラマ『俺達のあざす。』がバズっており、アカウント総フォロワー数122万超え、総再生数5億回超え。


年相応に見られない事から、大学生、OL、母親役であったり、幅広く役柄を与えてもらえる事が多いのを強みとしている。



Instagram：https://www.instagram.com/12yuchan14/(https://www.instagram.com/12yuchan14/)


X：https://x.com/12yuchan14(https://x.com/12yuchan14)




■浅草九劇とは


芸能プロダクション・レプロエンタテインメントが、2017年3月に、芸能の聖地である浅草に開業した劇場で８周年を迎えました。＜人を育む劇場＞を目指し、これまで様々なエンタテインメントを発信し、才能溢れるアーティストやクリエイター、ファンの皆様にご利用いただいてきました。新しい時代の新しいクリエイティブに挑戦できる環境を準備し、一緒に創り、より多くの皆様に届けていくために、作品のオンライン配信が快適にできるような設備とスタッフを常設し運営しております。演劇では、ベッド＆メイキングスやカンパニーデラシネラ、カムカムミニキーナ、


good morning N°5、月刊「根本宗子」、atlas、GROUP THEATRE、ピンク・リバティ、マグマ∞といった実力派カンパニーから、SPOTTEDLIGHT『アルプススタンドのはしの方』や横山拓也作・鄭義信演出『エダニク』、劇団AUN age『オセロー』、札幌座・道産子男闘呼倶楽部『五月、忘れ去られた庭の片隅に花が咲く』といった話題作まで。その他、ダンスパフォーマンスや落語の会、音楽ライブ、アート展示、イベントなど、多種多様なクリエイターの皆様にご利用いただいております。



浅草九劇・外観


浅草九劇・ホワイエ


「COFFEE BAR 桟敷」は、浅草九倶楽部の劇場・ホテルに併設するコーヒーバーです。こだわりのコーヒーと厳選のアルコールに加え、抹茶・紅茶などのドリンクも充実。手軽で満足感のある軽食も取り揃えております。


落ち着いたインテリアが織りなす唯一無二の空間で、浅草の情緒を感じるひとときをお届けします。



COFFEE BAR 桟敷・店内


【浅草九劇】


所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草 2 丁目 16番2号2階


電話番号：03-6802-8459


公式HP：https://asakusa-kokono.com/


公式Twitter：https://twitter.com/lespros_9geki



【COFFEE BAR 桟敷】


所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草 2 丁目 16番2号


営業時間：月～土 9:00～22:00 / 日 9:00～21:00


電話番号：03-6802-7950


その他：テイクアウト可・店内 Wi-Fi


Instagram： https://www.instagram.com/coffee_bar_sajiki/


メニュー： https://sites.google.com/view/coffeebarsajikimenu/coffee-bar%E6%A1%9F%E6%95%B7





＜運営会社概要＞


社名：株式会社レプロエンタテインメント


公式HP：https://www.lespros.co.jp/(https://www.lespros.co.jp/)


お問い合わせ先：https://www.lespros.co.jp/contact/(https://www.lespros.co.jp/contact/)