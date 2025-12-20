舞台「鬼滅の刃」新作記念・新情報発表会＆「其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」上映会 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン新情報発表＆サプライズゲスト登壇！舞台「鬼滅の刃」最新シリーズ上演を記念した、スペシャルイベントを実施！

2026年6月に『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』が上演されることを記念し、2026年2月9日（月）に新宿ピカデリー（東京都）にて『舞台「鬼滅の刃」新作記念・新情報発表会＆「其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」上映会』を開催することが決定した。

今回のイベントでは、『舞台「鬼滅の刃」其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』東京公演千秋楽（4月20日）の上映に加え、舞台「鬼滅の刃」シリーズより、竈門炭治郎役・阪本奨悟と高橋 颯（Wキャスト）、 竈門禰󠄀豆子役・高橋かれん、嘴平伊之助役・佐藤祐吾、鬼舞辻無惨役・佐々木喜英が登壇する舞台挨拶を実施！

舞台挨拶中には、ご来場いただいたお客様によるフォトセッションの時間も予定。

本イベント内で、シリーズ最新作『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』の新たな情報を発表。また、当日はサプライズゲストの登壇も予定している。

舞台「鬼滅の刃」は、「週刊少年ジャンプ」にて2020年5月まで連載していた吾峠呼世晴による漫画『鬼滅の刃』を舞台化した作品。今回上映される本シリーズ5作目『其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』は、竈門炭治郎たち鬼殺隊が刀鍛冶の里に迫る上弦の鬼の脅威に立ち向かう姿が描かれ、今年4月に東京・兵庫にて全20ステージが上演された。来年の上演が決定した待望のシリーズ続編『其ノ陸 柱稽古』にもさらなる期待が集まっている！

舞台「鬼滅の刃」、物語は『其ノ陸 柱稽古』へ―

その前に『其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』の興奮を、キャストの思いとともにもう一度。

■舞台「鬼滅の刃」ポータルサイト：https://kimetsu.com/stage/

■「鬼滅の刃」公式サイト：https://kimetsu.com/

『舞台「鬼滅の刃」其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里』

【スタッフ】

原作：『鬼滅の刃』吾峠呼世晴（集英社ジャンプコミックス刊）

脚本・演出：元吉庸泰

音楽：和田俊輔

【キャスト】

竈門炭治郎：阪本奨悟（代役：橋本祥平）

竈門禰󠄀豆子：高橋かれん

時透無一郎：下村未空

甘露寺蜜璃：川崎愛香里

不死川玄弥：内海太一

鋼鐵塚 蛍：宇野結也

小鉄：武井ダマセノ瑠珂、高橋翔大（Wキャスト）

半天狗：風間由次郎

玉壺：川崎優作

憎珀天：橋本祥平（代役：糸川耀士郎）

鬼舞辻無惨：佐々木喜英

【アンサンブル】

藤榮史哉 島野知也 松岡歩武

ASUKA 金澤慎治 中沢凜之介

南条采良 篠塚音初 杉山巧光

夏目桃佳 岩澤健三郎

【支】

一原みのり 小山純佳 三橋優樹 吉田時尋

※とは、作品における全風景を担う役柄の呼称になります

【映像出演】

黒死牟：加藤和樹

猗窩座：蒼木 陣

童磨：浦井健治

≪キャラクター表記について≫

禰󠄀豆子の「禰󠄀」、鬼舞辻の「辻」が変換できない場合は、下記注釈の記載をお願いいたします。

※禰󠄀豆子の「禰󠄀」は「ネ（しめすへん）」が正式表記となります。

※鬼舞辻の「辻」は「一点しんにょう」が正式表記となります。

【実施概要】

＜タイトル＞

舞台「鬼滅の刃」新作記念・新情報発表会＆「其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」上映会

＜日時＞

2026年2月9日（月）11:00 START（キャスト登壇後、本編上映となります。）

＜会場＞

新宿ピカデリー（東京都新宿区新宿3丁目15番15号）

＜登壇者＞

阪本奨悟（竈門炭治郎 役）/ 高橋 颯（竈門炭治郎 役）/ 高橋かれん（竈門禰󠄀豆子 役）/

佐藤祐吾（嘴平伊之助 役）/ 佐々木喜英（鬼舞辻無惨 役）/ サプライズゲスト（予定）

＜料金＞

2,800円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレリクエスト（抽選）】

2025年12月26日（金）12:00 ～ 2026年1月18日（日）23:59

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/kimetsu-stage_ev/
Lコード：34083

Lコード：34083

※お申込みは、おひとり様につき2枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年1月31日（土）18:00 ～ 2月9日（月）11:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/kimetsu-stage_ev/
Lコード：34083

Lコード：34083

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき2枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

※映画館でのチケット販売はございません。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

舞台「鬼滅の刃」新作記念・新情報発表会＆「其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」上映会

情報サイト https://liveviewing.jp/kimetsu-stg5-event/

主催：舞台「鬼滅の刃」製作委員会

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

(C)吾峠呼世晴／集英社 (C)舞台「鬼滅の刃」製作委員会

【注意事項】

※登壇者および舞台挨拶等の予定は、予告なく変更になる場合がございます。舞台本編の上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、あらかじめご了承ください。

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※舞台本編の上映中および舞台挨拶中は、カメラや携帯などのいかなる機器においても録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※舞台挨拶中に、お客様によるフォトセッションのお時間を予定しています。携帯・スマートフォンに限り、写真撮影が可能となります。案内があるまでは撮影は禁止とさせていただきますので、当日の案内に従って撮影をお願いいたします。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、イベントを中断させていただく場合がございます。

※映画館に収録用のカメラおよびマスコミ各社による取材、記録用の撮影が入ります。お客様が映り込む可能性もございますので、あらかじめご了承ください。お客様の当催事における肖像権については、このイベントにご入場されたことにより、ご同意いただけたものとさせていただきます。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。ご当選され、車いすスペースでのご観覧を希望される方は1月31日（土）23:59までに弊社お問い合わせ窓口(https://liveviewing.co.jp/contact/)までご連絡ください。また、車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。

※運営の都合により、スクリーン内への入退場、お手洗いのご利用を制限させていただく場合がございます。

※登壇者等へのプレゼントや手紙、差し入れなどはお受け取りできません。

※映画館で販売している飲食物以外のお持込みはご遠慮ください。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜注意事項＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。