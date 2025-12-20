【75％が去年より支出増】物価高で広がる“主婦の知恵”。『年末不用品ボーナス』5万円以上を狙う人が半数。“実家資産”活用も
株式会社T.B.H（本社：東京都豊島区、代表取締役：横田千春）は、全国の主婦・シニア層を中心とした120名を対象に「年末の不用品販売に関する実態調査」を実施しました。
調査の結果、75％が「去年より毎月の支出が増えた」と回答。特に食費・日用品を中心に値上げの影響を受け、家計の圧迫が深刻化しています。
去年と比べて毎月の支出は増えていますか？
こうした中、“家の中の資産を現金化する” ＝年末不用品ボーナスを狙うという新しい年末習慣が広がり、不用品販売で「5万円以上稼ぎたい」人は約半数、「30万円以上」狙いも7％ にのぼることが明らかになりました。
「大掃除の不用品販売でいくら稼ぎたいですか？」
■ 調査結果ハイライト
１.75％が「去年より支出が増えた」--物価高で深刻化する家計不安
回答者の4人に3人が、生活費が増えたと実感しており、そのうち約27％は「月3万円以上増えた」と回答。多くの家庭で、日常の出費を抑える努力だけでは追いつかない状況が見られました。
２.年末は“不用品＝資産”に変わるタイミングとして定着へ
大掃除で見つかる不用品を「現金化のチャンス」と捉える人が増加。
「不用品販売でいくら稼ぎたいか？」の問いには：
- 1万円以下：8.6％
- 1～5万円：42.2％
- 5～10万円：32.8％
- 10～20万円：6.9％
- 20～30万円：2.8％
- 30万円以上：6.9％
と、約半数が5万円以上の“年末不用品ボーナス”を狙っているという結果に。
３. “実家資産の活用”が新トレンドに
T.B.Hが運営するYouTubeチャンネル「ちーまま。メルカリ在宅ワークの先生」（登録者数4.6万人）では、2024年に公開した、“実家資産の活用”に関わる動画のアクセスが増えており、このたび動画を一部リメイクして更新しました。
📺 動画：「年末年始の帰省で発見！実家でレッツお宝探し」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-R73r6DxZYU ]
４.不用品販売はメルカリ一強、しかし“次の販路”を模索する動きも
普段、販売先として一番使っているプラットフォームはどれですか？
販売先の調査では、94.1％が「メルカリ」を利用していると回答し、不用品販売においてメルカリが圧倒的な存在であることが明らかになりました。
一方で、「メルカリ以外にも販売先を増やしたい」と回答した人は70.1％ にのぼり、利用者の間では “販路を一つに依存しない選択” を意識する動きも見られます。
「メルカリ以外にも販売先を増やしたいですか？ 」
こうした傾向は、前回の調査で明らかになった「販路を一つに依存しない意識」の広がりとも符合しています。
＜参照＞主婦・シニアの副業、“スキマバイト”から“在宅物販”へ広がる選択肢―メルカリ規約改定で進む“脱メルカリ依存”、中国輸入せどりへの関心が急上昇―
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000165334.html
■ 横田千春（ちーまま。）代表 コメント
年末の大掃除は、家の中の“価値”を見直す絶好の機会です。
ただ捨てるのではなく、『必要としてくれる人に渡すことで、家計も助かる』という新しい年末スタイルが、主婦の間で広がってきています。
とくに実家の物置や押し入れには、古いけれど価値が下がらないものが眠っているケースが多く、年末年始の“資産発掘”は、家計防衛の有効な手段になり得ます。
■ 無料オンライン講座の準備も進行中
T.B.Hでは、
- メルカリで高く売る方法
- 売れる商品・売れない商品の見極め方
- 実家のお宝の見つけ方
- 物販へのステップアップ方法
などを学べる無料オンライン講座を年末に公開予定。
公式LINEから先行案内を受け取ることができます。
- お友達追加で『メルカリ在宅ワークの教科書』無料プレゼントhttps://lin.ee/wH55jVK
△ちーまま。公式LINE
調査概要
- 調査名：「年末年始の不用品販売」実態調査アンケート
- 調査期間：2025年11月28日～12月11日
- 調査方法：自社LINE登録者（約14,000名）へのオンラインアンケート
- 有効回答数：120件
- 対象：全国の主婦・シニア層中心
横田千春（ちーまま。）プロフィール
メルカリを活用した在宅ワークをきっかけに独立。
現在は株式会社T.B.H代表として、主婦・シニア向けに
不用品販売・在宅ワークの支援を行っている。
会社概要
- 会社名：株式会社T.B.H
- 代表者：横田千春
- 所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目32－1 第2アムスビル 2階
- 事業内容：スクール事業、物販事業
- 設立日：2020年6月8日
- 取引銀行：三井住友銀行、多摩信用金庫
- URL：https://t-b-h-company.com/
