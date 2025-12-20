「東電ガス とくとくガスプラン for au」新規申込みで3,000Pontaポイントプレゼント！冬のキャンペーン開始

auエネルギー＆ライフ株式会社

東京電力エナジーパートナー株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：長崎 桃子、以下：東京電力エナジーパートナー)が提供し、auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）が販売代理を行う「東電ガス とくとくガスプラン for au」は、新規申込みキャンペーン『あったか！冬のガスとくキャンペーン』を2025年12月20日より開始します。

対象期間中に「東電ガス とくとくガスプラン for au」にお申込みいただいたお客さまには、特典として3,000Pontaポイントを進呈します。今回のキャンペーンは、都市ガスの契約切替を検討される方に、魅力的なキャンペーンです。

■『あったか！冬のガスとくキャンペーン』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/28_1_7fa491e0b5d71158e17eebc30999001e.jpg?v=202512200451 ]

キャンペーンの詳細はこちら(https://www.au.com/energy/gas/lp/cmn/images/tokyo/campaign202512.png)をご確認ください。



■背景

電気やガスを自由に選べるようになった今、暮らしに合ったサービスを探す方が増加しています。特に冬は暖房などで光熱費がかさみ、家計の負担を感じやすい季節です。そのような中、ご家庭の皆さまは、「料金の安さ」だけでなく「ポイントがたまる」「セットでお得」といった価値も大切にされています。

そこで、auエネルギー＆ライフは東京電力エナジーパートナーと連携し、家計を支えるお得なサービスを提供するため、本キャンペーンを企画しました。



■展望

auエネルギー＆ライフは、電気とガスのセット割やポイント還元を通じて、ご家庭の負担を軽くし、暮らしをより便利にするサービスの拡充を目指しています。

今後も、「Energize Your Life」という企業メッセージのもと、エネルギーを通じてお客さまの毎日をより豊かに快適にすることを目指すとともに、持続可能な社会の実現に向けて貢献を進めてまいります。





■「東電ガス とくとくガスプラン for au」概要

東京電力エナジーパートナーとauエネルギー＆ライフが提供する都市ガス料金プランで、au をご利用のお客さま向けに電気・ガスをまとめてお得に利用できるサービスです。関東エリアの東京ガス供給地域にお住まいのご家庭を対象に、セット割やポイント還元などの特典を通じて、毎月の光熱費をより効率的に節約できます。

「東電ガス とくとくガスプラン for au」については、こちら(https://stg-pre.ams.au.com/energy/gas/lp/tokyo.html)をご確認ください。



■会社概要

社名：auエネルギー＆ライフ株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋3‐10‐10

設立：2022年4月

代表者：代表取締役社長 齋藤 茂

事業内容：エネルギー事業（電気・ガスの販売）、再生可能エネルギー関連事業

ホームページURL：https://www.kddi-el.com/