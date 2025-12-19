名古屋でメガ異業種交流会「アルコワ大忘年会」の参加者が50名突破！最大100人の年末の大規模交流イベント【12月26日】

室屋アフィリエイト合同会社在宅ワーカーのための指名受注術

2025年12月26日(金) に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）主催の年末のメガ異業種交流会「アルコワ大忘年会」が開催されます。

2025年12月19日(金)時点で、経営者・事業主・フリーランスなど、各業種のビジネス関連事業者の申し込みが50名になりました。

本イベントは、立席パーティースタイルで、気軽に会話や名刺交換ができ、ビジネスの協業相手や人材探し、情報交換に最適な場です。

お酒やソフトドリンクの飲み放題に加え、お菓子も食べ放題。リラックスした雰囲気で交流を楽しめます。

開催概要

こんな方におすすめ！[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/69_1_4576ea5725446acc720929e308385a33.jpg?v=202512200451 ]

イベント詳細

2025年を締めくくる大規模異業種交流会！立席パーティースタイルで、気軽に会話できます。ビジネスの協業相手や人材探し、情報交換に役立ちます。

当店のこれまでの異業種交流会は、参加者の約6割が、経営者・個人事業主・フリーランスなど、自分の事業を持つ人たちです。

業種は、クリエイター層が若干多めですが、士業、建設業、物販、美容・健康、人材の方など広く参加しています。

仕事の協業やコラボ相手を見つけたり、人脈づくりに役立ちます。

また、異業種との出会いが刺激になり、新しい発想やつながりが生まれることもよくあります。

異業種交流会がはじめての人、初心者、お一人様ももちろん歓迎です！

気軽にお申し込みいただけます。

参加者リスト配布！職業やプロフィールが分かる

受付で配布される参加者リストで「職業」「肩書き」「活動内容」「会いたい人」「まわりにいる人」などを確認できます。

自分の仕事に関係する人や、興味のある業種を見つけやすく、効率よく交流が可能です。

会話のきっかけ作りにも役立ち、初対面でもスムーズに打ち解けられます。

※事前にプロフィールの送信をお願いしています。

※連絡先は公開されません。

※QRコード読み取りで表示でき、イベント終了後は非公開になります。

お酒、ドリンク飲み放題！お菓子食べ放題

交流会中は、アルコール・ソフトドリンクが飲み放題！

おつまみ・お菓子も用意しており、軽食にもなります。

お酒やドリンクを片手にリラックスした空気の中で、自然に会話が始まる心地よい空間です。

人と人との距離もぐっと縮まります。

途中参加・途中退出もOK！当日参加OK

当店の交流会は、途中参加・退出が自由です。スキマ時間に気軽にご参加いただけます。

また、ぎりぎりまで申込受付しているので、当日に気が向いたら参加できます。

当日の流れ

１.受付 ※15分前から開始

２.自由交流 ※途中退出OK

３.閉会あいさつ、解散

会場について

会場は、東別院駅 徒歩2分にある「M Space（エムスペース）」の4階です。

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町１３ 富士見町八木ビル

※参加人数が多い場合、3階も開放して行き来できるようになります。

主催者について

当イベントは、愛知県名古屋市のお酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)」店長の室屋清隆が主催しています。



会場外観（八木ビル）会場内観（エムスペース）

プロフィール

お酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング」の店長。

ハイボールとホッピーをよく飲む（糖質制限ダイエットのため）。好きな居酒屋は、神田屋とサイゼリヤ。

お酒を飲みながら仕事をしたくて、アルコワーキングを作った。

アルコワーキングでは、こうしたイベントを月に20件ほど開催しています。

※会場は、アルコワーキングではないのでご注意ください。東別院駅 徒歩2分にある「M Space（八木ビル内）」です。