名古屋でメガ異業種交流会「アルコワ大忘年会」の参加者が50名突破！最大100人の年末の大規模交流イベント【12月26日】
2025年12月26日(金) に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）主催の年末のメガ異業種交流会「アルコワ大忘年会」が開催されます。
2025年12月19日(金)時点で、経営者・事業主・フリーランスなど、各業種のビジネス関連事業者の申し込みが50名になりました。
本イベントは、立席パーティースタイルで、気軽に会話や名刺交換ができ、ビジネスの協業相手や人材探し、情報交換に最適な場です。
お酒やソフトドリンクの飲み放題に加え、お菓子も食べ放題。リラックスした雰囲気で交流を楽しめます。
詳細を見る :
https://www.kokuchpro.com/event/alcowaspecial/
こんな方におすすめ！
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/69_1_4576ea5725446acc720929e308385a33.jpg?v=202512200451 ]
イベント詳細
2025年を締めくくる大規模異業種交流会！立席パーティースタイルで、気軽に会話できます。ビジネスの協業相手や人材探し、情報交換に役立ちます。
当店のこれまでの異業種交流会は、参加者の約6割が、経営者・個人事業主・フリーランスなど、自分の事業を持つ人たちです。
業種は、クリエイター層が若干多めですが、士業、建設業、物販、美容・健康、人材の方など広く参加しています。
仕事の協業やコラボ相手を見つけたり、人脈づくりに役立ちます。
また、異業種との出会いが刺激になり、新しい発想やつながりが生まれることもよくあります。
＞これまでの参加者の詳細 :
https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4
※LINE追加で見られます
異業種交流会がはじめての人、初心者、お一人様ももちろん歓迎です！
気軽にお申し込みいただけます。
参加者リスト配布！職業やプロフィールが分かる
受付で配布される参加者リストで「職業」「肩書き」「活動内容」「会いたい人」「まわりにいる人」などを確認できます。
自分の仕事に関係する人や、興味のある業種を見つけやすく、効率よく交流が可能です。
会話のきっかけ作りにも役立ち、初対面でもスムーズに打ち解けられます。
※事前にプロフィールの送信をお願いしています。
※連絡先は公開されません。
※QRコード読み取りで表示でき、イベント終了後は非公開になります。
お酒、ドリンク飲み放題！お菓子食べ放題
交流会中は、アルコール・ソフトドリンクが飲み放題！
おつまみ・お菓子も用意しており、軽食にもなります。
お酒やドリンクを片手にリラックスした空気の中で、自然に会話が始まる心地よい空間です。
人と人との距離もぐっと縮まります。
途中参加・途中退出もOK！当日参加OK
当店の交流会は、途中参加・退出が自由です。スキマ時間に気軽にご参加いただけます。
また、ぎりぎりまで申込受付しているので、当日に気が向いたら参加できます。
当日の流れ
１.受付 ※15分前から開始
２.自由交流 ※途中退出OK
３.閉会あいさつ、解散
会場について
会場は、東別院駅 徒歩2分にある「M Space（エムスペース）」の4階です。
〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町１３ 富士見町八木ビル
※参加人数が多い場合、3階も開放して行き来できるようになります。
会場外観（八木ビル）
会場内観（エムスペース）
主催者について
当イベントは、愛知県名古屋市のお酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)」店長の室屋清隆が主催しています。
プロフィール
お酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング」の店長。
ハイボールとホッピーをよく飲む（糖質制限ダイエットのため）。好きな居酒屋は、神田屋とサイゼリヤ。
お酒を飲みながら仕事をしたくて、アルコワーキングを作った。
アルコワーキングでは、こうしたイベントを月に20件ほど開催しています。
＞イベント一覧(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)
※会場は、アルコワーキングではないのでご注意ください。東別院駅 徒歩2分にある「M Space（八木ビル内）」です。