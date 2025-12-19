名古屋でメガ異業種交流会「アルコワ大忘年会」の参加者が50名突破！最大100人の年末の大規模交流イベント【12月26日】

室屋アフィリエイト合同会社

在宅ワーカーのための指名受注術

2025年12月26日(金) に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）主催の年末のメガ異業種交流会「アルコワ大忘年会」が開催されます。



2025年12月19日(金)時点で、経営者・事業主・フリーランスなど、各業種のビジネス関連事業者の申し込みが50名になりました。



本イベントは、立席パーティースタイルで、気軽に会話や名刺交換ができ、ビジネスの協業相手や人材探し、情報交換に最適な場です。


お酒やソフトドリンクの飲み放題に加え、お菓子も食べ放題。リラックスした雰囲気で交流を楽しめます。


https://www.kokuchpro.com/event/alcowaspecial/



こんな方におすすめ！

開催概要


イベント詳細


2025年を締めくくる大規模異業種交流会！立席パーティースタイルで、気軽に会話できます。ビジネスの協業相手や人材探し、情報交換に役立ちます。



当店のこれまでの異業種交流会は、参加者の約6割が、経営者・個人事業主・フリーランスなど、自分の事業を持つ人たちです。




業種は、クリエイター層が若干多めですが、士業、建設業、物販、美容・健康、人材の方など広く参加しています。




仕事の協業やコラボ相手を見つけたり、人脈づくりに役立ちます。


また、異業種との出会いが刺激になり、新しい発想やつながりが生まれることもよくあります。



https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4
※LINE追加で見られます


異業種交流会がはじめての人、初心者、お一人様ももちろん歓迎です！
気軽にお申し込みいただけます。


https://www.kokuchpro.com/event/alcowaspecial/


参加者リスト配布！職業やプロフィールが分かる

受付で配布される参加者リストで「職業」「肩書き」「活動内容」「会いたい人」「まわりにいる人」などを確認できます。





自分の仕事に関係する人や、興味のある業種を見つけやすく、効率よく交流が可能です。


会話のきっかけ作りにも役立ち、初対面でもスムーズに打ち解けられます。


※事前にプロフィールの送信をお願いしています。
※連絡先は公開されません。
※QRコード読み取りで表示でき、イベント終了後は非公開になります。




お酒、ドリンク飲み放題！お菓子食べ放題

交流会中は、アルコール・ソフトドリンクが飲み放題！
おつまみ・お菓子も用意しており、軽食にもなります。


お酒やドリンクを片手にリラックスした空気の中で、自然に会話が始まる心地よい空間です。
人と人との距離もぐっと縮まります。



途中参加・途中退出もOK！当日参加OK

当店の交流会は、途中参加・退出が自由です。スキマ時間に気軽にご参加いただけます。


また、ぎりぎりまで申込受付しているので、当日に気が向いたら参加できます。



当日の流れ


１.受付 ※15分前から開始
２.自由交流 ※途中退出OK
３.閉会あいさつ、解散



会場について


会場は、東別院駅 徒歩2分にある「M Space（エムスペース）」の4階です。
〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町１３ 富士見町八木ビル



※参加人数が多い場合、3階も開放して行き来できるようになります。



会場外観（八木ビル）


会場内観（エムスペース）

主催者について


当イベントは、愛知県名古屋市のお酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)」店長の室屋清隆が主催しています。




プロフィール
お酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング」の店長。
ハイボールとホッピーをよく飲む（糖質制限ダイエットのため）。好きな居酒屋は、神田屋とサイゼリヤ。
お酒を飲みながら仕事をしたくて、アルコワーキングを作った。



アルコワーキングでは、こうしたイベントを月に20件ほど開催しています。


＞イベント一覧(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)



※会場は、アルコワーキングではないのでご注意ください。東別院駅 徒歩2分にある「M Space（八木ビル内）」です。