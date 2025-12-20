【冬休みの読書にピッタリ！】初の全巻電子書籍化で、ベストセラーミステリーシリーズ「暗号クラブ」がスマホやタブレットから気軽に読める！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）から発売されている児童書の翻訳ミステリー「暗号クラブ」は、世界累計100万部超え、日本でも81万部売れている大人気「暗号解読」小説です。本編シリーズ全21巻、続編シリーズ「スパイ暗号クラブ」も現在3巻まで発売中です。

これまで紙書籍のみだった巻を含めた「暗号クラブ」シリーズ全巻を、2025年12月より電子書籍で購入できるようになりました。

「暗号クラブ」は、「暗号を解きながら楽しく読み進められ、ドハマりする」「解読作業が楽しい」と、小学生やその保護者のみなさんから大人気のシリーズ！

現在、各電子書籍ストアにてシリーズ全巻が発売中です。冬休みにぜひ親子でお楽しみください！

BOOK☆WALKER「暗号クラブ」シリーズはこちら ＞＞(https://bookwalker.jp/series/300546/list/)

▼1巻冒頭を無料ためし読み

https://kadobun.jp/trial/angouclub1/entry-147673.html

暗号解読の凄腕ぞろい！ 5人の少年少女たちで、難事件を解決せよ

＜あらすじ＞

サンフランシスコ近郊のバークレー小学校に通うコーディは、暗号をとくのが大好き。いつも《暗号クラブ》のクイン、エム・イー、ルークといっしょに、パズルや暗号をつくったり、謎ときゲームを楽しんでいる。

ある日、おむかいのガイコツじいさんが住む屋敷が火事になった。じいさんは意識不明の重体で病院へ。屋敷の窓わくには、4つの記号がのこされていた。そこへ現れた、あやしげな二人組。

暗号クラブの4人は、ひそかに活動を開始する。暗号がしめすのは、財宝のありか？ それとも――。

書誌情報

書名：暗号クラブ 1 ガイコツ屋敷と秘密のカギ

著者：ペニー・ワーナー

翻訳：番由美子

イラスト：ヒョーゴノスケ

発売日：2013年4月19日

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322104000254/)