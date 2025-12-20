【新店舗】「とろり天使のわらびもち鎌倉小町店」が12/20グランドオープン!!～行列必至の和スイーツが鎌倉初上陸～

■とろり天使のわらびもち

とろり天使のわらびもち株式会社とろとろ食感の「生わらびもち」

1日最高600個販売する、とろとろ食感の「生わらびもち」が看板商品の和菓子店「とろり天使のわらびもち」は2020年に大阪府に初出店し、現在は日本全国だけでなく、海外進出もしています。とろとろ食感のわらびもちは、老若男女問わず人気で手土産に最適です。また、アルバイトの女子高校生が「とろとろすぎて、ストローで飲めちゃうのでは」と発想し誕生した「飲むわらびもち」は映える見た目と新食感が話題となり、1日最高500杯販売する人気メニューです。

■商品紹介

左側小箱 / 右側大箱生わらびもち（きな粉/抹茶/チョコ/黒糖）

山菜ワラビの根部分10kgからわずか70ｇしか採れない、貴重な本わらび粉を使用しています。材料の配合や炊き方など試行錯誤を重ね、"究極のやわらかさ"を追及し「とろとろ食感」が生まれました。たっぷりとまぶした砂糖不使用の香ばしいきな粉と一緒にお召し上がりください。

小箱 きな粉650円/抹茶750円/チョコ750円/黒糖650円

大箱 きな粉1200円/抹茶1400円/チョコ1400円/黒糖1200円

※税込価格

飲むわらびもち（黒蜜/抹茶/ミルクティー/ちょこ）

とろとろ食感わらびもちをストローで飲んで味わう、新食感ドリンク。カップの底にわらびもちを入れたドリンクに、生クリームをトッピングしたオシャレな見た目の商品です。まるで一皿のスイーツプレートを味わっているかのように、大満足いただける一杯に仕上がっております。

黒蜜・ミルクティー（アイス/ホット）730円

抹茶（アイス/ホット）780円

ちょこ（アイス）730円 ※税込価格

イートイン

黒みつ/抹茶/ミルクティー

■ドリンクセット 1000円～（税込価格）

生わらびもち1種類＋抹茶のセット

ドリンクの抹茶は注文が入ってからその場で抹茶を点てて提供いたします。

■食べ比べセット 1000円～（税込価格）

生わらびもち2種類＋抹茶のセット

4種類の生わらびもちの中からお好きな味2種類を堪能いただけます。

■日本一長いわらびもち 1950円～（税込価格）

日本一長い生わらびもち＋抹茶のセット

映え間違いなし！とろとろ食感の生わらびもちを贅沢にお楽しみいただけます。

生わらびもち メニュー飲むわらびもち メニューとろり天使のわらびもち 鎌倉小町店

【店舗住所】〒248-0006

神奈川県鎌倉市小町2丁目12-36鶴ケ岡会館小町プラザ5号

【店舗電話番号】 090-4474-4550

【営業時間】 10:00～18:00

【駐車場】なし

【定休日】不定休

【提供方法】イートイン、テイクアウト

【ご予約】お電話

【Instagram】 https://www.instagram.com/tenshino_warabimochi_kamakura?igsh=YjhyenNlOHh2cGls