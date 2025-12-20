漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」連載開始50周年記念新アニメプロジェクト始動！アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』制作決定

株式会社ADKエモーションズ新こちら葛飾区亀有公園前派出所 ティザービジュアル新こちら葛飾区亀有公園前派出所 ロゴこちら葛飾区亀有公園前派出所連載開始50周年記念ロゴ

主人公である型破りでお金儲けが大好きな警察官「両津勘吉」（通称、「両さん」）とその同僚たちが葛飾区亀有を中心に繰り広げる、秋本治先生が描くドタバタ人情ギャグ漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」。1976年9月に「週刊少年ジャンプ」にて連載開始し、2016年までの40年間週刊連載され

アニメ化や実写ドラマ化など様々なメディア展開で多くの人々に愛された本作が、来年2026年に連載開始50周年を迎える事を記念し、インポッシブル・ひるちゃんをゲストに迎えた「ジャンプフェスタ2026」内ジャンプステーションステージにて、連載開始50 周年記念新アニメプロジェクト始動を解禁いたしました。

ステージでは、漫画「こち亀」連載50周年ロゴの解禁をはじめ、新アニメプロジェクトのタイトル『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』がロゴと共に解禁されました。タイトルの通り、装い新たに、『新こち亀』 では新キャストを迎え、1996年に放送されたアニメ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』を手掛けたぎゃろっぷが鋭意制作中であることが発表され、会場も大いに盛り上がりました。

さらに、ティザービジュアルとして「こち亀」ファンになじみ深い、現在の葛飾区金町浄水場取水塔の風景に両津勘吉がこちらに向かって挨拶するかのように手を上げる様子のイラストを解禁いたしました。

新アニメプロジェクトの公式サイトではティザービジュアルをはじめ、本日解禁となった情報が

チェックいただけます。気になる新キャストの詳細は、2026年9月に解禁予定！

漫画「こち亀」やアニメの最新情報は、本日開設された作品公式Xアカウントをご確認ください。

漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」情報

集英社ジャンプリミックス「秋本治のナイスなチョイス！ こち亀50周年!!」

12月26日(金) 発売の第１号は新作読切5P掲載！

毎号、秋本治先生自身がチョイスした

こち亀50年を振り返るエピソードに全話作者コメントつき!!

毎月第４金曜、コンビニほかにて発売!!

(C)秋本治・アトリエびーだま／集英社

新こちら葛飾区亀有公園前派出所 作品情報

原作 ：秋本 治（集英社ジャンプコミックス刊）

アニメーション制作 ：ぎゃろっぷ

アニメ公式サイト ：https://kochikame-anime.com/

公式Ｘ ：こち亀info【公式】（https://x.com/Kochikame_info）

連載50周年記念特設サイト：http://kochikame-50th.com/

※画像をご使用の際は、以下の権利表記を記載ください。

権利表記：(C)秋本治・アトリエびーだま／集英社・ＡＤＫ