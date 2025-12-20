「THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC」本日2025年12月20日（土）にグランドオープン
ヒューリックホテルマネジメント株式会社は、 本日2025年12月20日（土）に「THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC」（北海道札幌市中央区北三条西）を開業いたしました。
当ホテルは、複合施設「HULIC SQUARE SAPPORO」の上層階にあり、「ザ・ゲートホテル」ブランドとして、北海道初出店、国内7軒目の展開となります。
札幌に息づく雄大な自然と都市が共存している魅力を体現したデザインに、「札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）」と札幌市営地下鉄「さっぽろ駅」直結という好立地を兼ね備え、観光にもビジネスにも快適な滞在を叶えるホテルです。
URL： https://www.gate-hotel.jp/sapporo/
12月3日（水）にメディア向け開業前PRイベントを開催
サッポロビール株式会社よりグランポレール北海道 北斗ヴィンヤード 栽培責任者 大屋柾道様をゲストにお招きし、北海道ならではのワインや食材の魅力についてクロストークを実施。
当ホテル総支配人の石井高宏も加わり、希少性の高い北海道産ぶどう栽培への取り組みや、北海道産食材を使ったメニュー開発に込めた共通の想い、さらにホテルから発信していく北海道の魅力についてお話いただきました。イベント後半には、料理長の小澤宏次による料理紹介と試食体験、館内ツアーを通して、ホテルの魅力を多角的にご体感いただきました。
THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC 総支配人 石井 高宏よりコメント
札幌に息づく自然光のやさしさと、都市の洗練が調和する魅力をデザインのベースに据え、当ホテルならではのくつろぎと特別な時間をお届けできる場所を目指してまいります。
ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC 施設概要
北海道の大自然の温もりを感じる滞在空間をご提供
客室は11階から20階に位置し、計172室をご用意いたしました。観光でのひとり旅やビジネスはもちろん、ご家族での滞在まで、さまざまな旅のスタイルに寄り添い、快適な時間をお過ごしいただける空間をご提供いたします。
客室デザインは、北海道の大地から着想を得ており「力強い自然」や「漲る生命力」に加え、「やさしさ」と「あたたかさ」を感じられるように設計いたしました。札幌の景観色をベースとした自然の色彩とやわらかな素材感を取り入れ、札幌らしい落ち着きと温もりを演出いたします。
客室タイプ「THE GATE」
客室タイプ「Luxe」
客室タイプ「Classy」
客室タイプ「Scenic」
客室タイプ「Essential」
客室タイプ「Business Modest」
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46726/table/25_1_de07742f0a444319df37e6c11bc72425.jpg?v=202512200451 ]
Lobby Lounge
大きな窓から自然光が降り注ぎ、暖炉の炎が、札幌の中心にいながらも寛げる空間です。
朝から夜まで、お飲み物をお楽しみください。
ロビーラウンジ（昼）
ロビーラウンジ（夜）
ロビー
【名 称】 Lobby Lounge
【場 所】 10F
【営業時間】 6:30～22:00 (L.O.21:30)
【席 数】 16席
Public Bath
ご宿泊のお客様だけがご利用いただける大浴場。
静かで落ち着きが感じられる空間で、ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。
【名 称】 Public Bath
【場 所】 11F
【利用時間】 14:00～25:30、6:00～10:00
※宿泊者専用
Premium Lounge
時間とともに移り替わる札幌の景色を感じられるTHE GATE、Luxe、Classy、Business Luxe、Business Classyにご宿泊の方専用のプレミアムラウンジ。
お飲み物やスイーツと共に、安らぎと上質な時間をお過ごしいただけます。18時以降はプレミアムメニュー（有料）もご提供し、大人の夜を演出いたします。
【名 称】 Premium Lounge
【場 所】 20F
【利用時間】 14:00～23:00 (L.O.22:30) ※6時30分からご入室いただけます。
【席 数】 21席
※宿泊者専用（対象客室︓THE GATE、Luxe、Classy、Business Luxe、Business Classy）
Fitness
トレッドミル、バイク、クロストレーナーをご用意しております。
【名 称】 フィットネス
【場 所】 11F
【利用時間】 ６:00～23:00
※宿泊者専用
北海道産の旬食材を贅沢に使用、厳選地元食材をグリルで楽しむ「Anchor Grill Sapporo」
木のぬくもりが醸し出す、上質な空間で、グリルというエッセンスを効かせた西洋料理をベースに、素材の持つ旨味や香りを最大限に引き出したシンプルかつ洗練された一皿をご提供いたします。 それぞれの料理には、シェフこだわりの各種ソースや季節の付け合わせを組み合わせることで、新たな味わいの広がりや意外な相性の発見をお楽しみいただけます。
オープンキッチンを中心としたライブ感あふれる空間では、調理の臨場感とともに、お客様ご自身の好みに合わせた食べ方や味の変化を体感していただける、五感で味わうダイニング体験をお届けいたします。
レストラン（昼）
レストラン（夜）
朝食イメージ（おぼろ昆布と鮭節のおかかご飯）
ランチイメージ（Todayʼs Lunch：週末イメージ）
ディナーイメージ
【名 称】 Anchor Grill Sapporo（アンカー グリル サッポロ）
【場 所】 10F
【席 数】 110席
テーブル84席、グリルカウンター8席、バーカウンター10席、バーラウンジ8席、個室 2室（2～8名様×2室）
【朝食】
営業時間：6:30～10:00
朝食：4,300円（宿泊者3,800円）
【ランチ】
営業時間：11:30～16:30 (ランチL.O 14:30、Grand Menu L.O.16:00)
Todayʼs Lunch 2,400円 パスタランチ 2,800円 シェフズランチ 3,850円
【ディナー】
営業時間：17:30～23:00 (L.O. Food 21:30、Snack & Drink L.O.22:30）
セレクトディナー 5,300円～ 札幌ワイン会 7,300円～
※テーブル席及びグリルカウンター席は22：00(L.O.21:30)までの営業になります。
THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC 施設概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46726/table/25_2_f143f6babfa693d85e8153b9a239f233.jpg?v=202512200451 ]
ザ・ゲートホテルとは
「大人」に対して、「本物の価値」を提供するホテル
ザ・ゲートホテル札幌 by HULICでは、ホテル内の随所に自然の外気を感じ、街の気配を感じ、時には街の喧騒をも取り込む工夫が施されています。非日常を体感できる空間で、唯一無二のひとときを提供します。
ザ・ゲートホテル一覧
2012年8月開業 ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC（東京都台東区雷門2-16-11）
2018年12月開業 ザ・ゲートホテル東京 by HULIC（東京都千代田区有楽町2-2-3）
2020年7月開業 ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC
（京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2）
2020年11月開業 ザ・ゲートホテル両国 by HULIC（東京都墨田区横網1-2-13）
2025年2月開業 ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC（神奈川県横浜市中区山下町11-3 ）
2025年4月開業 ザ・ゲートホテル福岡 by HULIC（福岡県福岡市中央区天神2-8-49 ）
2025年12月20日開業 ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC（北海道札幌市中央区北三条西3-1-44）
2026年6月15日開業予定 ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC（大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14）