【ＢＳ日テレ】１３回目を迎えた女子ゴルフ“無差別級”トーナメント！最終日の熱戦を３時間放送！

■１３回目を迎えた女子ゴルフ“無差別級”トーナメント！

女子ゴルフ“無差別級”トーナメント、「ＤＳＰＥ ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮＡＬ」！第１３回大会が株式会社情報技術センター特別協賛のもと、茨城県 ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブで開催された。ＢＳ日テレでは今大会最終日となる２日目の熱戦の模様を３時間にわたってたっぷり放送する。ＪＬＰＧＡ会員プロ、非会員プロ、アマチュアが同じ土俵で真剣勝負を繰り広げる本大会！ツアーでの活躍を夢見る、チャンスに飢えた選手達による熱き戦いをお見逃しなく！１２月２１日（日）午後２時放送！

■今年のプロテストトップ合格の現役女子高生・伊藤愛華も参戦

今年プロテストトップ合格を果たした伊藤愛華

なんといっても注目は今年のプロテストを合格したルーキーたち。トップ合格を果たした伊藤愛華を筆頭に、横山珠々奈、鳴川愛里、森村美優ら期待のルーキーが多数参戦！ルーキーたちの戦いぶりに注目だ。

■大混戦の２日目…番組HPでは2日目スタート時点での上位リーダーボード公開中！

２日目首位スタート 青山緑２日目首位スタート ＠岡嵜マイヤ

２日目スタート時点、首位は青山緑と＠岡嵜マイヤ！さらにトップから３打差以内には１４人と大混戦…誰が優勝してもおかしくない。注目ルーキー、１８歳現役女子高生・伊藤愛華も５位と優勝圏内にいるが果たして…。番組公式ホームページでは２日目スタート時点での上位リーダーボードも公開中。

［放送日時］ １２月２１日（日）午後２時００分～４時５５分

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 青山緑、淺井美希、＠岡嵜マイヤ、識西諭里、＠生駒留菜、伊藤愛華、大塚由姫乃、川畑優菜、木村彩夏、境原茉紀、佐々木理乃、＠塩路千尋、新藤励、高久ゆうな、鶴瀬華月、中島萌絵、鳴川愛里、中村佳音、＠平山心暖、星野瑠菜、森村美優、松崎麻矢、山本優花、横山珠々奈ほか

※順不同 ※＠：アマチュア選手（大会当日時点）

［HP］情報技術センターpresents 第13回 DSPE INVITATIONAL｜ＢＳ日テレ