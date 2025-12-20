あの『こち亀』がシミュレーションゲームになって登場！集英社ゲームズ×カイロソフト『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』制作決定！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける株式会社カイロソフト（本社：東京都新宿区、以下カイロソフト）とともに、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』50周年記念作品としてドットのシミュレーションゲーム『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』の制作を「ジャンプフェスタ2026」ジャンプステーションにて発表しました。

発売日は現在未定で、Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Steam(R) / iOS / Androidにて展開予定です。

今後続報を公開してまいりますのでお楽しみに！

『こち亀』の世界がドット絵になっちゃった

あの『こちら葛飾区亀有公園前派出所』がシミュレーションゲームになって登場。

大ピンチの商店街をどんどん発展させて、目指せ億万長者！

■Steamページはこちら

https://store.steampowered.com/app/4201590/

■PVはこちら

『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』ゲーム制作決定の巻

https://youtu.be/SjDqKXebSJU

儲かる施設をどんどん建設して一攫千金

ギャンブルやアルバイトで元手を作って、施設を建設していこう。

商店街が発展していくと、どんどん人が集まって、お金がどんどん儲かるぞ。



ただし、仕事をサボっているのが部長に見つかってしまうと大変なことに！

総勢～200体以上の原作キャラクター達が登場

派出所のメンバーはもちろん、原作のあんなキャラクターやこんなキャラクターまで大集合！

君は全キャラクターと出会うことができるかな？

笑いあり涙ありの原作エピソードの数々を収録

商店街を発展させていくと、様々なストーリーが発生。

ミニゲームを成功させながら、懐かしのエピソードを追体験しよう。

※開発中の画面です。



『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』概要

■対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Steam(R) / iOS / Android

■ジャンル：一攫千金!商店街建設シミュレーション

■発売日：未定

■プレイ人数：1人

■言語：日本語 / 英語 / 繁体字

■発売：集英社ゲームズ

■開発：カイロソフト

■コピーライト：

(C)秋本治・アトリエびーだま／集英社

(C)SHUEISHA/SHUEISHA GAMES developed by カイロソフト

■Steam(R)ページURL：https://store.steampowered.com/app/4201590/

■カイロソフトとは

主にドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける、1996年創業の隠れた老舗メーカー。お店などの経営やチームの運営、育成などのシミュレーションを開発しており、ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。代表作は『ゲーム発展国++』、『冒険ダンジョン村』、『お住まい夢物語』など。最大14言語対応で、ゲーム実況などのおかげで世界のどこかで静かにファンを広げている。