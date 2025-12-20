あの『こち亀』がシミュレーションゲームになって登場！集英社ゲームズ×カイロソフト『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』制作決定！
株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける株式会社カイロソフト（本社：東京都新宿区、以下カイロソフト）とともに、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』50周年記念作品としてドットのシミュレーションゲーム『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』の制作を「ジャンプフェスタ2026」ジャンプステーションにて発表しました。
発売日は現在未定で、Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Steam(R) / iOS / Androidにて展開予定です。
今後続報を公開してまいりますのでお楽しみに！
『こち亀』の世界がドット絵になっちゃった
あの『こちら葛飾区亀有公園前派出所』がシミュレーションゲームになって登場。
大ピンチの商店街をどんどん発展させて、目指せ億万長者！
■Steamページはこちら
https://store.steampowered.com/app/4201590/
■PVはこちら
『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』ゲーム制作決定の巻
https://youtu.be/SjDqKXebSJU
儲かる施設をどんどん建設して一攫千金
ギャンブルやアルバイトで元手を作って、施設を建設していこう。
商店街が発展していくと、どんどん人が集まって、お金がどんどん儲かるぞ。
ただし、仕事をサボっているのが部長に見つかってしまうと大変なことに！
総勢～200体以上の原作キャラクター達が登場
派出所のメンバーはもちろん、原作のあんなキャラクターやこんなキャラクターまで大集合！
君は全キャラクターと出会うことができるかな？
笑いあり涙ありの原作エピソードの数々を収録
商店街を発展させていくと、様々なストーリーが発生。
ミニゲームを成功させながら、懐かしのエピソードを追体験しよう。
※開発中の画面です。
『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』概要
■対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Steam(R) / iOS / Android
■ジャンル：一攫千金!商店街建設シミュレーション
■発売日：未定
■プレイ人数：1人
■言語：日本語 / 英語 / 繁体字
■発売：集英社ゲームズ
■開発：カイロソフト
■コピーライト：
(C)秋本治・アトリエびーだま／集英社
(C)SHUEISHA/SHUEISHA GAMES developed by カイロソフト
■Steam(R)ページURL：https://store.steampowered.com/app/4201590/
■カイロソフトとは
主にドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける、1996年創業の隠れた老舗メーカー。お店などの経営やチームの運営、育成などのシミュレーションを開発しており、ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。代表作は『ゲーム発展国++』、『冒険ダンジョン村』、『お住まい夢物語』など。最大14言語対応で、ゲーム実況などのおかげで世界のどこかで静かにファンを広げている。