あの『こち亀』がシミュレーションゲームになって登場！集英社ゲームズ×カイロソフト『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』制作決定！

写真拡大 (全13枚)

株式会社集英社ゲームズ


株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける株式会社カイロソフト（本社：東京都新宿区、以下カイロソフト）とともに、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』50周年記念作品としてドットのシミュレーションゲーム『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』の制作を「ジャンプフェスタ2026」ジャンプステーションにて発表しました。



発売日は現在未定で、Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Steam(R) / iOS / Androidにて展開予定です。


今後続報を公開してまいりますのでお楽しみに！



『こち亀』の世界がドット絵になっちゃった

あの『こちら葛飾区亀有公園前派出所』がシミュレーションゲームになって登場。


大ピンチの商店街をどんどん発展させて、目指せ億万長者！



■Steamページはこちら


https://store.steampowered.com/app/4201590/



■PVはこちら


『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』ゲーム制作決定の巻


https://youtu.be/SjDqKXebSJU







儲かる施設をどんどん建設して一攫千金

ギャンブルやアルバイトで元手を作って、施設を建設していこう。


商店街が発展していくと、どんどん人が集まって、お金がどんどん儲かるぞ。



ただし、仕事をサボっているのが部長に見つかってしまうと大変なことに！










総勢～200体以上の原作キャラクター達が登場

派出所のメンバーはもちろん、原作のあんなキャラクターやこんなキャラクターまで大集合！


君は全キャラクターと出会うことができるかな？






笑いあり涙ありの原作エピソードの数々を収録

商店街を発展させていくと、様々なストーリーが発生。


ミニゲームを成功させながら、懐かしのエピソードを追体験しよう。









※開発中の画面です。



『こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～』概要


■対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Steam(R) / iOS / Android


■ジャンル：一攫千金!商店街建設シミュレーション


■発売日：未定


■プレイ人数：1人


■言語：日本語 / 英語 / 繁体字


■発売：集英社ゲームズ


■開発：カイロソフト


■コピーライト：


(C)秋本治・アトリエびーだま／集英社


(C)SHUEISHA/SHUEISHA GAMES developed by カイロソフト


■Steam(R)ページURL：https://store.steampowered.com/app/4201590/


■カイロソフトとは



主にドット絵のシミュレーションゲームを作り続ける、1996年創業の隠れた老舗メーカー。お店などの経営やチームの運営、育成などのシミュレーションを開発しており、ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。代表作は『ゲーム発展国++』、『冒険ダンジョン村』、『お住まい夢物語』など。最大14言語対応で、ゲーム実況などのおかげで世界のどこかで静かにファンを広げている。