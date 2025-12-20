【ゆかり】年に一度のスペシャルイベント「福を呼ぶ 正月えびせん」開催！

株式会社坂角総本舖2024年12月27日「福を呼ぶ、正月えびせん」開催の様子

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年12月27日（土）に、名古屋駅のKITTE名古屋にて、3年目を迎える参加無料のイベント「福を呼ぶ 正月えびせん」を開催いたします。

地元愛知の名産品「えびせんべい」の原料である海老は、古くから縁起の良い食材として親しまれてきました。

新しい年に向けて、えびせんべいを食べて福を呼ぶという地元ならではの楽しい福集めをお楽しみいただけるよう、一年に一度のスペシャルイベントとして参加無料で実施いたします。

お集まりいただいた皆さんで一緒に、えびせんべい〈ゆかり〉を食べて福を呼ぶイベントの他、ハズレ無しの景品つきのサイコロゲームや、オリジナルステッカーが貰えるSNS投稿プレゼントなどを実施し、名古屋の皆様に福を呼ぶ笑顔をお届けしたいと考えております。

【イベント名】 福を呼ぶ 正月えびせん

【開催日時】 2025年12月27日（土） 11：00～19：00

【開催場所】 名古屋駅 KITTE名古屋 1Fイベントスペース

えびせんべい〈ゆかり〉イメージ

１.〈ゆかり〉を食べて福を呼ぶ、正月えびせん

・参加無料、全7回実施。所要時間約30分。 ※当日の状況により変更する場合があります。

11：30～/12：30～/13：30～/14：30～/15：30～/16:30～/17：30～/18：30～

・予約制（当日予約枠もあり）。

・各回先着100名（累計800名）予定。

・参加者の皆様に〈ゆかり〉を1枚進呈。

・福を呼ぶ簡単な作法にのっとり、集まった皆様でゆかりを食べます。

事前予約は、特設ページよりご予約いただけます。

https://www.bankaku.co.jp/shop/pages/shougatsuebisen2025.aspx

※事前予約が全て終了してしまった際には、当日予約枠をご用意しておりますので、イベント当日に会場内のQRコードよりご予約いただけます。(スマホ必携)

〈ゆかり〉アクリルキーホルダー

２.サイコロを振って、〈ゆかり干支ノ箱〉を当てよう

・１.に参加いただいた方が挑戦できるサイコロゲーム。参加無料。

・「アタリ」が出たら、〈ゆかり干支ノ箱[イベント記念品]〉（1,382円税込）をプレゼント。

・外れても、参加記念品〈ゆかり〉アクリルキーホルダー（非売品）をプレゼント。

３.#正月えびせん SNS投稿プレゼント

・会場に隠れた「正月えびせんマーク」を撮影し、坂角公式SNSをフォローして「#正月えびせん」を付けて投稿した画面を

会場受付スタッフに見せると、オリジナルステッカーをプレゼント。

※対象SNSは、Instagram、X（旧Twitter）、Facebookのいずれか。

４.お年賀商品の販売

・会場内で年賀限定商品を販売。

ゆかり干支ノ箱

〈ゆかり〉干支ノ箱[午]

内容量：ゆかり8枚入×2袋

価格：1,382円（税込）

賞味期限：製造日より60日

ゆかりBIG干支ノ箱

〈ゆかり〉BIG干支ノ箱[午]

内容量：ゆかり干支ノ箱×4箱（合計ゆかり64枚）

価格：5,529円（税込）

賞味期限：製造日より60日

2025年11月27日 奉納の様子

■〈ゆかり〉の奉納について（名古屋東照宮）

2025年11月27日（木）に、名古屋東照宮にて海老せんべい〈ゆかり〉の奉納を行いました。海老は目が出て「めでたし」、長い髭を持ち腰の曲がった姿から「長寿」の象徴とされています。縁起の良い海老を原料の約七割にたっぷり使用した海老せんべい〈ゆかり〉に、一年のしあわせと健康への願いをこめました。奉納した海老せんべい〈ゆかり〉は、年明けに、名古屋東照宮にて参拝者へお福分けとして振舞われます。

えびせんべい〈ゆかり〉

海老せんべい〈ゆかり〉

江戸時代、尾張徳川家２代の光友が横須賀(現在の愛知県東海市)に御殿を建てた際、漁師たちが浜辺で炙り焼いた「えびはんぺい」を極上の美味と賞され、献上品となったことに由来。

1枚の約7割が海老の身でできており、新鮮な海老の身を丹念に焼き上げた深く香ばしい味わい。

ていねいな二度焼き仕上げにより、豊かな風味と香ばしさを引き立たせています。

坂角総本舖

株式会社 坂角総本舖について

坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。創業年は名古屋の市制開始と同年で、名古屋の町とともに歩んで参りました。