ラグビー界初！コメダ珈琲店のキッチンカーが 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 にやってくる！

三重ホンダヒート（本田技研工業株式会社 スポーツプロモーション部）

この度、三重交通G スポーツの杜 鈴鹿で開催する、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 の鈴鹿でのホストゲーム(4試合)にコメダ珈琲店のキッチンカーが出店することとなりました。

ラグビー界では初の出店となります。

コメダ珈琲店で大人気のあたたかいサンドイッチや淹れたてのコーヒーをご用意。

ぜひ試合とともに、心も体も温まるひとときをお過ごしください。

コメダ珈琲店のキッチンカー

愛知発祥で全国に店舗を展開するコメダ珈琲店。コメダ珈琲店の店舗でおなじみのレンガ模様やダルマグラスなどが描かれた、世界に1台だけのキッチンカーです。

提供予定メニューをご紹介！

■カツサンド（お持ち帰り用）: 800円

ボリューム満点のジューシーなカツをサンド。カツサンドを片手に試合観戦を楽しもう！

■エビカツサンド（お持ち帰り用）: 800円

プリッとしたエビカツを贅沢に挟んだ一品。サクサク食感がたまりません。

■ホットコーヒー : 500円

寒い季節にぴったり。淹れたての香り高いコーヒーで心も体も温まります。

■アイスコーヒー: 500円

スッキリとした味わいで、熱い試合観戦の合間にリフレッシュ！

数量限定となりますので、ぜひお早めにお立ち寄りください！

販売場所

【販売場所】三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

住所：三重県鈴鹿市御薗町1669

【販売日】JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 鈴鹿でのホストゲーム開催日

（第 2節）2025年12月21日（日） 12:25 Kick Off vs コベルコ神戸スティーラーズ

（第 4節）2026年 1月11日（日） 12:00 Kick Off vs クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

（第 9節）2026年 2月22日（日） 12:00 Kick Off vs 静岡ブルーレヴズ

（第18節）2026年 5月 9日（土） Kick Off時間未定 vs トヨタヴェルブリッツ

◇三重ホンダヒート 公式ホームページ◇

https://www.honda-heat.jp/

◇コメダ珈琲店 公式ホームページ◇

https://www.komeda.co.jp/