キタニタツヤ、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、TVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに決定。

キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、2026年1月よりスタートするTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに決定した。

マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』(著・賀来ゆうじ)。大注目のTVアニメの第二期が2026年1月11日(日)23時45分よりテレ東系他にて放送開始となる。

オープニングテーマを担当するにあたって、キタニタツヤ、SU-METAL(BABYMETAL)からコメントが届いている。

▼キタニタツヤ▼

土に根を張る強さと風に揺れる弱さを同時に備えて、何者にも動じずに、あるべきようにしてある花。迷いを受け入れ、迷いながら生きていく中で自己を実現させていく人。揺らぎや迷いが花ひらく様を体現するそうした在り方は慎ましくも凛としていて、理想的な姿形をしています。そういった「幽かな花」への憧れを込めた歌を作りました。

▼SU-METAL (BABYMETAL)▼

普段メタルバンドの方とコラボすることが多い私達ですが、キタニタツヤさんとのコラボだからこそ引き出していただけた新たなBABYMETALがあって本当に嬉しいです。

この曲を聴いたとき、凛と咲く花が「自分という存在」がそこにあることの尊さ、美しさを教えてくれた気がします。みなさんにとってのかすかなはなのような守りたい小さな幸せを見つけてもらえたら嬉しいです。

現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVがYouTubeにて公開中。こちらもぜひチェックしてほしい。

▼TVアニメ『地獄楽』第二期 第二弾PV▼

URL : https://youtu.be/JLe_NUnAZVs

▼番組情報▼

2026年1月11日(日)23時45分よりテレ東系他にて放送開始！

■あらすじ

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物"天仙"の居城に着いた一行。

島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。

一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。

そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。

一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。

仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!

■スタッフ

原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：牧田佳織

シリーズ構成：金田一 明

キャラクターデザイン：久木晃嗣

美術監督：東 潤一

色彩設計：末永絢子

撮影監督：十田知香

音楽：出羽良彰

アニメーションプロデューサー：川越 恒

制作：MAPPA

企画：ツインエンジン

原作協力：少年ジャンプ＋編集部

■キャスト

画眉丸 ：小林千晃

山田浅ェ門佐切 ：花守ゆみり

亜左弔兵衛 ：木村良平

山田浅ェ門桐馬 ：小野賢章

杠 ：高橋李依

山田浅ェ門士遠 ：小林親弘

ヌルガイ ：小市眞琴

民谷巌鉄斎 ：稲田 徹

山田浅ェ門付知 ：市川 蒼

山田浅ェ門殊現 ：鈴木崚汰

山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二

山田浅ェ門清丸 ：内田真礼

山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか

メイ ：小原好美

天仙 ：諏訪部順一／甲斐田裕子

▼キタニタツヤ Profile▼

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

▼BABYMETAL Profile▼

2010 年結成。2023年4月よりSU-METAL、 MOAMETAL、MOMOMETAL からなる新生BABYMETAL として新章がスタート。2024年4月以降、世界 22カ国、国内外通算51公演におよぶワールドツアーを行い、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立てた。2025年は結成15周年を迎え、5月には自身初となるUK＆ヨーロッパでのアリーナツアーを開催。5月30日のロンドン・ツアーファイナルでは、日本人グループとしては史上初となるイギリス・THE 02 アリーナでのワンマンをSOLD OUTさせた。そして8月8日に4枚目のオリジナルアルバム『METAL FORTH』をリリース。全米ビルボードアルバム総合チャートで日本人グループ史上初となるTOP10入りという快挙を成し遂げた。

11月にはアメリカ・ロサンゼルスの Intuit Dome 、メキシコのARENA CDMX 、でのアリーナショーを行い、2026年1月10日、11日にはさいたまスーパーアリーナでの凱旋公演が決定している。