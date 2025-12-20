一年の締めくくりは鰻でご馳走を！人気の鰻専門店鰻の成瀬 エイスクエア草津店12月20日オープン

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行うフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）がオーナー制に基づき運営する「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬　エイスクエア草津店」を12月20日オープンいたします。ぜひ当店で、多くの方に鰻を食べていただきたいと考えております。


「鰻の成瀬」はこれまでうな重を3つの量で提供してまいりましたが、2024年8月10日より3つの価格のうな重を、これまで同様3つの量での提供をスタートいたしました。



鰻一尾丸々乗ったうな重




お一人様からご家族連れまで入りやすい店内

“ホンモノ”の鰻をもっと気軽に、お腹いっぱい食べてほしい


日本人が昔から親しんできた鰻重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしいという思いから『鰻の成瀬　横浜店』を2022年9月にオープン。


SNS上では「美味しくてコスパ最高」「豪華でテンション上がりました」などのお声も頂戴しております。物価が高騰している今だからこそ良質で美味しい鰻をお手頃な値段で提供するべく、店内オペレーションのシステム化や営業時間を工夫することで人件費を抑える等して低価格を実現しております。


これからも“気軽に食べられる鰻専門店”として地域の皆様に愛される店舗を目指しております。小さなお子さま連れのご家族様やおひとり様もぜひお立ち寄りください。


『鰻の成瀬』の蒲焼は関東風のふわっとした食感と関西風のカリッとした食感の良いところを残し、外側はパリッと中はふわっと柔らかな食感となっております。蒲焼についているタレもお好みに合わせて“追いタレ”できますので、ぜひ一度ご堪能ください。



エイスクエア草津店　外観写真
＜店舗情報＞

店　　名 和食・一品料理 鰻の成瀬エイスクエア 草津店


住　　所　　滋賀県草津市西渋川1丁目23番110号　SARA東館＆パーキングP-7区画


交　　通　　JR琵琶湖線 草津駅から徒歩４分


電話番号　　 077-516-8655(#)


営業時間 11:00～14:00 / 17:00～20:00


座 席 数　　　64席


駐 車 場　　　 あり


H 　P　　　 https://www.unagi-naruse.com/






＜鰻の成瀬　特徴＞


1 厳選された水・環境で育ったウナギを使用
その時期でもっとも美味しい鰻を提供するためにISOに準拠し、HACCPに則った養鰻場から仕入れています。エサにもこだわり、現代の日本人の口に合う鰻を厳選しています。




2 職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮
老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮。店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。




3 ボリューム満点なのにリーズナブル


価格は老舗鰻専門店の半額程度、量は 1.5 倍＊(g 数比較)を実現！一人でも多くの方々に美味しく鰻を召し上がって頂けるよう目指しています。　　　＊弊社調べ



＜主なメニュー＞


ひつまぶし、各種定食、一品料理等多数ご用意しております。



＜メディア放映情報＞


2024年9月19日　　テレビ東京「カンブリア宮殿」


2025年1月24日　　千葉テレビ「ちば朝ライブ モーニングこんぱす」


2025年1月31日　　山口朝日放送「［生］YOU！どきっ」


2025年1月31日　　静岡第一テレビ「every. しずおか」


2025年2月9日　　 TBS「坂上＆指原のつぶれない店」


2025年2月21日　　フジテレビ「めざまし8」


2025年2月24日　　フジテレビ「ノンストップ！」






＜会社概要＞


会　社　名　　　 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社


代　　　表　　　　山本昌弘


本　　　社　　　　滋賀県高島市今津町桜町2-1-3


東京支社　　　 東京都港区芝浦3丁目14-18キャナルスクエア芝浦3階


設　　　立　　　　2020年9月20日


社　　　員　　　　100名（アルバイト含む）


H　　　　P　　　　https://fbi-consulting.jp/


事業内容 フランチャイズ本部支援、FCシステム開発、FCブランド立ち上げアドバイス、 加盟店資金調達支援など