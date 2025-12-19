かつお節を使っていないのに、口に広がる”かつおだし”　100％植物性「MAGI DASHI(マジダシ)」から『白だし』新発売！

浜弥鰹節株式会社

創業78年のかつお節メーカー浜弥鰹節株式会社（大阪市)は、かつお節を使わずに香りと旨みで”かつおだし”を再現した100％植物性の「MAGI DASHI(マジダシ) 白だし」を、2025年12月19日(金)に発売しました。

販売中の「MAGI DASHI 万能つゆ」は、100％植物性のめんつゆとしてご好評をいただいており、「MAGI DASHI」シリーズ第2弾として、料理人のみなさまからご要望の多かった白だしを開発しました。動物性原料、しょうゆ不使用で、万能つゆに比べてアレンジがしやすく、香り立つ”かつおだし”を活かした和食のベースとして幅広く使っていただけます。

世界最大級のベジタリアン・ヴィーガンレストランガイド「HappyCow」世界1位に輝いたヴィーガンレストラン「菜道」(東京・自由が丘)の楠本勝三シェフ推薦で、同店でも今後活用予定です。

■「MAGI DASHI（マジダシ）白だし」概要

【商品名】

MAGI DASHI（白だし）カツオタイブ

【価格】

業務用（1.8リットル）5,600円（税抜）

家庭用（295ミリリットル）1,680円（税抜）

【原材料】

水あめ、こんぶだし、食塩、香味調味料、等

【購入方法】

＜企業問い合わせ＞

https://magidashi.com/contact

＜個人向け通販サイト＞

https://ec.tsuku2.jp/shop/0000046943

■商品の特徴：調理の「分ける」をなくす3つのポイント

「MAGI DASHI(白だし)」 左：業務用、右：家庭用

（1）動物性原料・グルテン・アルコールすべてフリー！

かつお節、しょうゆ（小麦由来）を使用していないため、ヴィーガンの方やグルテンフリーを実践されている方も安心してお召し上がりいただけます。

（2）「専用レシピ」や「作り分け」が不要に

これ一本でプロ級のかつおだしの味が決まるため、動物性食材を食べれない方などの料理を別途作る必要がありません。「分ける」作業をなくし、同じ鍋で同じ味を全員で共有できるため、効率的な調理が実現できます。

（3）食材の色と風味を活かす「白」のチカラ

しょうゆの色や香りに邪魔されないため、食材本来の色味を美しく保ちながら、かつお節屋がこだわり抜いた香ばしい風味を活かした料理をお楽しみいただけます。

■「MAGI DASHI（マジダシ）白だし」開発の経緯

「MAGI DASHI」は3代目の木村忠司が、かつお節の魅力を広げ、だし文化を次世代につないでいく活動の中で、かつおだしを口にできない人たちがいることを知り、開発しました。

かつお節を使わない”かつおだし”をつくるため、5年にわたり研究し、旨みと香りでかつおだしを再現することに成功。2025年7月に植物性100％の「MAGI DASHI 万能つゆ」を発売しました。

かつお節屋のプライドをかけてつくったつゆは、口に含むとかつお節の豊かな風味、やさしい味が一気に広がり、プロの料理人も思わずかつお節不使用を疑うほど。大手有名飲食店などですでに使用されており、海外からも問い合わせをいただいています。

一般的に万能つゆはそれだけ味が決まるため便利です。一方、しょうゆの味や色、香りが強く、アレンジしにくいという弱みがあります。「MAGI DASHI」を試食をした料理人からも「白だしもほしい」という声が多数あり、第2弾として今回の白だしの開発・発売に至りました。

■世界一のヴィーガンレストラン「菜道」楠本シェフ推薦「あなたもきっと驚く」

「MAGI DASHI 万能つゆ」

▼楠本勝三シェフ コメント

この出汁を初めて味わった時に驚きました。植物性原料のみでありながら、立ち上がる香り、余韻の残り方、料理全体を支える骨格があります。『配慮のための出汁』ではなく、味で選べる出汁であり、この出汁があれば料理を分ける必要がなくなります。同じレシピ、同じ皿を出せる。それは現場にとって大きな価値です。

期待するのは「制限を満たすこと」ではなく、料理の自由度を広げてくれる存在であること。料理人として純粋な評価です。きっと驚きます。

＜「菜道-saido-」について＞

肉や魚などの動物由来の食材、うま味調味料などを一切使わないヴィーガン和食を楽しめるレストラン。ベジタリアン/ヴィーガンレストランガイド「HappyCow」で2019年に世界1位を獲得。

▼浜弥鰹節代表・木村忠司コメント

万能つゆは発売以来大変多くの反響をいただき、全国で利用が広がっています。料理人のみなさまから「しょうゆが入っていると用途が限られる。白だしもつくって」という声を多数いただいていおり、開発に着手。試作や調整を重ね、ようやく納得のいく商品ができました。私たちは食の多様性を尊重し、みんなが同じテーブルで同じ食事を楽しめる空間を「MAGI DASHI」でつくっていきます。

世界ではヴィーガン、ベジタリアンが増加しており、ベジタリアン等の世界人口は2023年で約5.3億人とされています(※)。だしは和食の基本であり、ヴィーガン対応の和食が広まることは海外に日本の食の魅力を広げることにもつながります。

動物性食品という壁を打ち破った本製品について、また飲食店の葛藤やヴィーガン対応の現状などについて取材をご検討くださいますよう、何卒お願い申し上げます。

※参照:観光庁「ベジタリアン・ヴィーガン/ムスリム 旅行者おもてなしガイド」https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001740444.pdf