冬は寝ても寝ても眠い？約8割が「冬は眠気が増す」と実感

冬は気温の低下や日照時間の短縮により、体調や生活リズムに変化が生じやすい季節です。「十分に寝ているはずなのに眠い」「朝の目覚めがつらい」といった睡眠に関する不調を感じる人も少なくありません。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営する「ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)」は、全国の男女300名を対象に「冬の眠気と睡眠時間の変化」に関する調査を実施しました。その結果、84.4％が冬に「寝ても眠い」と感じていると回答。一方で、冬とそれ以外の季節で睡眠時間に大きな差は見られず、眠気の背景には「身体の冷え」や「睡眠の質の低下」など、冬特有の環境要因が関係している可能性が示されました。

調査背景

冬は気温低下や日照時間の短縮により、生活リズムや体調に変化が生じやすい季節です。近年は在宅勤務やデジタル機器の使用増加などにより睡眠環境が多様化する一方、「十分に寝ているはずなのに疲れが取れない」「朝の眠気が抜けない」といった声も多く聞かれます。

そこで本調査では、冬に感じる眠気の実態と、その要因・対策行動を明らかにすることで、生活者が見落としがちな“冬の睡眠課題”を可視化しました。

調査サマリー

- 約8割（84.4％）が冬に「寝ても眠い」と感じている- 冬の睡眠時間は「6～7時間」が最多（45.0％）- 冬以外の季節と比べ、睡眠時間に大きな差は見られない- 眠気の原因は「身体の冷え」（27.8％）が最多- 約8割が何らかの対策を行う一方、「特に何もしていない」層も17.1％存在

詳細データ

Q1. 冬の時期、普段より「寝ても眠い」と感じる頻度はどれくらいありますか？- ときどき感じる：57.7％- ほぼ毎日感じる：26.7％- あまり感じない：13.3％- まったく感じない：2.3％

→ 8割超が冬に眠気を実感しており、「ときどき」だけでなく「ほぼ毎日」と回答した層も4人に1人を占めました。冬の眠気は一過性の体調不良ではなく、多くの人にとって日常的な変化として定着している様子がうかがえます。

Q2. 冬（12月～2月）の平均的な睡眠時間を教えて下さい- 6～7時間：45.0％- 5～6時間：23.7％- 7～8時間：19.3％- 4～5時間：6.3％- 8～9時間：4.3％- その他：1.4％

→ 最多は「6～7時間」で約半数を占め、極端な短時間睡眠は少数派となりました。多くの人が一定の睡眠時間を確保しているにもかかわらず眠気を感じている点から、冬の不調は睡眠時間そのものより、睡眠の質や回復感に関係している可能性が示唆されます。

Q3. 冬以外の季節の平均的な睡眠時間を教えてください- 6～7時間：43.0％- 5～6時間：30.7％- 7～8時間：17.6％- 4～5時間：5.7％- 8～9時間：2.0％- 4時間未満：1.0％

→ 冬以外の季節でも「6～7時間」が最多となり、睡眠時間の分布は冬と大きく変わりませんでした。一方で、冬には見られた9時間以上の長時間睡眠層が確認されず、一部では冬に睡眠時間がわずかに長くなる可能性も考えられます。

Q4. 冬になると「寝ても眠い」のはなぜだと思いますか？- 身体が冷えているため：27.8％- 寒さに体力を奪われるため：20.9％- 睡眠の質が低くなるため：20.1％- 日照時間が短くなるため：13.0％- 精神的に重い気分になるため：6.6％- その他：18.2％

→ 上位には「冷え」「寒さによる疲労」「睡眠の質低下」といった身体的・環境的要因が並びました。精神面や生活習慣よりも、冬特有の外的環境が眠気に影響していると捉える人が多いことが特徴です。

Q5. 冬の眠気に対して行っている工夫を教えてください- 特に何もしていない：17.1％- 日光を浴びる：16.5％- 就寝時間を早める：15.0％- 温活をする：14.1％- 寝る前のスマホを控える：11.5％- その他：25.8％（運動量を増やす：10.9％、カフェインを摂取する：10.0％、食事を工夫している：4.9％）

→ 約8割が何らかの対策を講じている一方で、最多は「特に何もしていない」という結果となりました。対策内容も分散しており、冬の眠気に対する明確な“正解”が共有されていない現状がうかがえます。

調査結果のまとめ

本調査から、冬の眠気は単なる睡眠時間の不足ではなく、冷えや寒さによる体調変化、睡眠の質の低下といった季節特有の要因が大きく関与している可能性が示されました。実際に、冬と冬以外の季節で睡眠時間に大きな差は見られなかった一方、多くの人が冬に眠気を感じていると回答しています。また、冬の眠気に対して何らかの対策を行っている人が多数を占める一方で、その方法は日光浴や温活、生活リズムの調整など多様化しており、有効な対処法が十分に共有されていない現状も明らかになりました。冬の眠気は個人の工夫に委ねられがちな課題であり、今後は生活環境や睡眠環境を含めた包括的な視点が求められそうです。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

今回の調査では、睡眠時間が一定程度確保されていても、冬特有の環境変化によって眠気を感じる人が多いことが分かりました。特に冷えは、体の回復感や睡眠の質に影響しやすく、室温や寝具、就寝前の過ごし方といった環境面の工夫が重要になります。睡眠時間を増やすだけでなく、「どのように眠るか」への意識が、冬の不調対策の鍵になるといえるでしょう。快眠ランドでは今後も、季節ごとに変化する睡眠の悩みに寄り添いながら、生活者が無理なく実践できる快眠のヒントを分かりやすく発信していきます。

調査概要

- 調査期間：2025年12月14日～12月15日- 調査対象：全国の20代～70代の男女300名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)

