12月24日はFM AICHIの開局記念日！ クリスマスソング特集でクリスマスイブ＆開局記念日を楽しもう！
株式会社エフエム愛知
- 「FM AICHI MUSIC DAY ～クリスマス・ソングメモリー～」企画概要
FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）では、12月24日（水）に、音楽特集企画「FM AICHI MUSIC DAY ～クリスマス・ソングメモリー～」を、放送する全ての生ワイド番組内でお送りします。
12月24日はFM AICHIの開局記念日。今年の12月24日で、FM AICHIは日本の民放FM局で初めて、開局56周年を迎えます。そんなFM AICHIにとっても記念すべき日でもあるクリスマスイブの放送は、FM AICHIの全ての生ワイド番組で「クリスマス・ソング」を大特集！定番から最新ヒットまで、音楽でクリスマス気分をお楽しみください。
また、リスナーからのリクエストも受付。Xで「#エフエムアイチ」を付けてポストするか、FM AICHIのホームページ、「メッセージ＆リクエスト」からリクエストを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名様に「Amazonギフト券3000円分」をプレゼントします！
日時：2025年12月24日（水） 6:00～19:30
放送局：FM AICHI（名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）
ホームページ：https://fma.co.jp/f/cam/?id=christmas20251224
※企画に関する最新情報は上記ホームページにてご確認下さい。