上田 智輝 選手 契約更新のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、上田 智輝 選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。

上田 智輝（Tomoki UEDA）選手プロフィール

【ポジション】GK

【生年月日】1996 年 3 月 3 日（29 歳）

【身長/体重】182cm / 80kg

【出身地】奈良県

【サッカー歴】奈良東和 FC→京都サンガ F.C.U-15→京都サンガ F.C.U-18→関西学院大→奈良クラブ→大宮アルディージャ→藤枝 MYFC→FC 岐⾩→福島ユナイテッド FC

【出場記録】

【上田選手のコメント】

今シーズンは個人、チーム共に、悔しさの残る結果でしたが、どのような状況でも、変わらず温かい声援を送り続けてくれた、ファン、サポーターのみなさまには心から感謝しています。

この 1 年で得た経験と悔しさをすべて来シーズンへの原動力とし、より強い責任感を持ってプレーします。

福島ユナイテッド FC の一員として戦える誇りを胸に、結果と姿勢の両面でチームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。

引き続き、共に戦ってください。よろしくお願いいたします。