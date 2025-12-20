【Re:EDIT（リエディ）】ハレの日も日常も。私らしく。大人のためのCeremony Collectionがスタート
株式会社ネオグラフィック
特設ページはこちら :
https://reedit.jp/pages/ceremony-collection?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251220pr
株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代女性向けファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」は、2025年12月20日（土）正午より、入学式や卒業式などのハレの日に相応しいセレモニーコレクションを公開しました。
2026 Ceremony Collection
「式典のためだけに買うのはもったいない」
「カチッとしすぎるのは苦手」
そんな大人の女性の声から生まれた、自由度の高いオケージョンコレクション。
ブラウスと合わせて華やかに、普段はカットソーと合わせてカジュアルダウンも自在。
単品使いでも主役級の存在感を放つアイテムたちが、 セレモニーから、オフィス、休日まで。
あらゆるシーンをセンス良く彩ります。
特設ページはこちら :
https://reedit.jp/pages/ceremony-collection?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20251220pr
Re:EDITについて
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp
Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/
会社概要
【株式会社ネオグラフィック】
設立 ：2006年8月
代表取締役社長 ：工藤 正樹
本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F
事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業
ホームページ：https://neographic.jp/