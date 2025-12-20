【名古屋グランパス】明治安田Ｊ１百年構想リーグ特別ユニフォームデザイン発表＆先行販売のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

「名古屋港水族館」でお披露目いたしました明治安田Ｊ１百年構想リーグ特別ユニフォームを本日（12月20日）13:00より「NAGOYA GRAMPUS WEB SHOP」（https://webshop.nagoya-grampus.jp/）にて販売開始いたします。

オーセンティックモデルFP1st半袖・長袖については、明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕戦までにお届けできるよう先行販売いたします。なお、先行販売枚数は1,000枚限定となります。

また、FP2nd、GK1st、GK2ndについては、「選手ネーム＆ナンバー無し」に関しては明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕戦までにお届けいたします。「選手ネーム＆ナンバー有り」に関しては2月3週目以降のお届け予定となります。

なおレプリカモデル、ジュニアサイズの販売はございません。

クラブグランパス予約については、後日お知らせいたします。

ユニフォーム販売詳細はこちら→https://nagoya-grampus.jp/news/goods/2025/1216j1-8.php

◇1stユニフォームコンセプト

GRAMPUS SPECIAL EDITION

～世界の頂へ続く闘い～

名古屋グランパスの象徴“シャチ”をモチーフに、大勢の群れでうねりを生みながら相手に立ち向かう、その奔流のような様を大胆にグラフィックに落とし込んだデザイン。

クラブカラーのグランパスレッドとグランパスイエローで描かれた８層の波は、グランパスファミリーと共に頂を目指す意志を表現。

新たな挑戦の第一歩となる大会を彩る、特別なユニフォーム。

◇2ndユニフォームコンセプト

NAGOYA SYMBOL "Shachi"

共にシャチを象徴とする、名古屋港水族館との特別なコラボレーションユニフォーム。水面からダイナミックに飛び出すその様は、特別な大会のピッチで躍動する選手たちを表す。

名古屋のシンボルであるシャチを身にまとい、グランパスファミリーと共に新たな時代へ挑む。

＜明治安田Ｊ１百年構想リーグ特別ユニフォーム特集ページ＞

https://webshop.nagoya-grampus.jp/special/2026sp_uniform/

◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ特別ユニフォーム

■オーセンテッィクモデルFP１st（半袖・長袖）

※長袖はオーセンテッィクモデルFP1stのみです。

■オーセンテッィクモデルFP2nd

■オーセンテッィクモデルGKブルー、GKグリーン

※デザインは変更になる場合があります。