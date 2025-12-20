【ワークショップ随時募集中！/初日終了】「MONOKATARI EXPO 2025 THE TOKUSHIMA」KITTE大阪にて開催中。残り２日！出展3社による特別なワークショップを体験頂けます！

徳島商工会議所自分の手でオリジナルの”クラフト”を作ってみよう！KITTE大阪 ＠JPCafeにて提供中

徳島ならではの高度な技術を持つ３社がKITTE大阪2F@JPCafeに集結し、通常の展示・販売だけでなく、この3日間限定で、ここでしか体験できないワークショップも特別開催中。

▼徳島の貴重な「モノづくり」を、いま、KITTE大阪@JP Cafeで提供中！

徳島商工会議所では、12/19（金）～21（日）の３日間限定で「MONOKATARI EXPO 2025 THE TOKUSHIMA」と題した徳島特設展へのモノ出展を支援しています。

初日となった12月19日から、大阪では非常に貴重な体験を提供中です！

【出展事業者3社によるワークショップ内容は以下の通り】(いずれも当所会員事業所)

オリジナル遊山箱の絵付け体験いろんな色の木で作るウッドビーズブレスレット作ってみよう！自分だけのバスソルト＆化粧水作り

１.(有)江淵鏡台店（オリジナル遊山箱 絵付け体験（60分程度）

【特典:木製ストラップ】）参加料5,000円

２.LHOOQ（Blue Knot(株)）（作ってみよう 自分だけのバスソルト&化粧水（45分程度）

【特典:ユニヴァーサルオイル10mlミニボトル】）参加料2,000円

３.(有)森工芸（いろんな色の木で作るウッドビーズブレスレットづくり(30分程度)

【特典:オリジナル巾着】）参加料4,000円

・３社とも材料費込み、税込みで、当日払いとなっております。

(有)江淵鏡台店（ワークショップイメージ）LHOOQ（Blue Knot(株)）（ワークショップイメージ）(有)森工芸（ワークショップイメージ）ワークショップ予約枠受付QRコード事前予約について

ワークショップ予約枠受付は左側のQRコードまたは、以下のGoogleフォームからお願い致します。

https://forms.gle/PdaYP8o3gPqapafHA(https://forms.gle/PdaYP8o3gPqapafHA)

予約枠については【各社とも1回のワークショップで3名様まで】受け付けております。

(先着順のためご希望に添えない場合がございます、予めご了承願います)

(有)江淵鏡台店からのメッセージ

江淵鏡台店は、和家具、和箪笥、お膳…あらゆる木の素材を、釘をつかわない「指物技術」という伝統技法で製造しています。塗装（後塗）組立と一貫生産工場として一品一品、どの品にも、職人が心を込めておつくりし、家具産地としての徳島を盛り上げていきます！

”自然循環美学ー自然の叡智と先端技術で本質から美しく” 自然の叡智と先端技術が融合した、循環型パーソナルケアブランド、LHOOQ（ルーク）。日本の薬効植物がもつ力を、革新的なテクノロジーで最大限に引き出し、肌と髪の本質から、美しさを育む処方を実現しました。「間と余白」を持ったデザインがもたらす、静謐で調和のとれた空間美の中で、日々のケアを、よりシンプルに、より心地よく。続けるたびに、内なる美がめぐりはじめます。

LHOOQ(Blue Knot(株))からのメッセージ(有)森工芸からのメッセージ

1953年創業の森工芸は、徳島にて「木の表情をデザインする」ツキ板加工を専門に行う工房です。繊細な木目を生かしたRAYSシリーズやTSUKITシートなど、空間・暮らしに寄り添う木の美を提案しています。

「MONOKATARI EXPO 2025」概要

「MONOKATARI EXPO 2025」は、日本各地の工芸・ものづくり企業をデジタル技術で紹介する新しい形の博覧会です。今期間中は、株式会社CRENEOが提供する、ウォークスルー動画（インナービュー）「デジタルモール」を所有する徳島市内の事業者から6社が出展。徳島地域の伝統工芸等の魅力を、デジタルとリアルの融合（Hybrid）によって、体験・対話・実演を通して発信し、新たな販路・ブランド価値の創出を図ります。

今回、2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）までの期間中、KITTE大阪2F GiftPad spaceにて行われる常設展示では、NCタカシマ、KITA CRAFT、オージージャパン(株)の3社が出展しています。

※徳島商工会議所では2025年12月1日より、MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム（事務局：株式会社CRENEO）主催、KITTE大阪2F（GiftPad spaceおよび@JP Cafe）にて、2カ月間開催される地域特別展示「MONOKATARI EXPO 2025」へのモノづくり事業者 出展を支援しています 。

作り手によるご説明も…職人の技術が結集されたトレイなど…ラグジュアリーな鏡台も…VRで大阪から工場を見学！360度を見渡します！出展商品一例） KITA CRAFT 一点物のティッシュケース出展商品一例） NCタカシマ インディゴグレインコースター出展商品一例） オージージャパン(株) インディゴキューブ

【徳島商工会議所ホームページ】

https://www.tokushimacci.or.jp/

▼本件に関する問合せ先

徳島商工会議所 経営支援部 事業推進課

〒770-8530 徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館1階

TEL 088-653-3213 FAX 088-623-8504

URL https://www.tokushimacci.or.jp E-mail keieishien@tokushimacci.or.jp