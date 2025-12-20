超豪華！13名の人気作家による、描き下ろし全話無料＆オール新作 BL！癖爆発(ハート)BL 読切特集 マンガParkで12/20（土）から！
(C)あらた六花／白泉社
株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park では「癖爆発(ハート)BL 読切特集」と題し、超豪華作家 13 名の描き下ろし新作BL読切を期間限定で無料公開いたします！マンガ Parkでしか読めない『癖』がたっぷり詰まった新作マンガを、2025/12/20(土)～2025/12/25(木)まで1日1作品ずつ順次公開します♪クリスマスの夜に浸ってみませんか(ハート)
特集公開開始日：12/20(土)
▼作家ラインナップはこちら！
【前半】絶賛配信中！
小嵜／ジヨンヌ／竹中チャイ／粒あづき／NLLE／古川宴／mamori
【後半】𝟏𝟐/𝟐𝟎～順次配信
あぺこ／あらた六花／おまゆ／窪田マル／篠芽ゆひ／鈴丸みんた
◆特集後半公開作品はこちら！
「されたがりベイビー」窪田マル
(C)︎窪田マル／白泉社
「はびこる流星」鈴丸みんた
(C)︎鈴丸みんた／白泉社
「可愛くない俺の新人」あぺこ
(C)︎あぺこ／白泉社
「すみっこのハッピーエンド」篠芽ゆひ
(C)︎篠芽ゆひ／白泉社
「ねえ、ちょっと耳貸して。」あらた六花
(C)︎あらた六花／白泉社
「うるさい論理はキスで塞いで」おまゆ
(C)︎おまゆ／白泉社
完全無料期間：2025/12/20(土)～2026/2/28(土)
詳細はマンガ Park アプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=98633&wtid=98636(https://manga-park.com/share?atid=98633&wtid=98636)
マンガ Park オリジナル BL 作品の情報アカウントも開設！
公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/mangapark_BL
フォローよろしくお願いします♪
