ポニーキャニオン×TOBEの共同レーベル「RED ON」設立

株式会社ポニーキャニオン

株式会社ポニーキャニオン(代表取締役社長：大熊一成)と株式会社TOBE（代表取締役：

滝沢秀明）が業務提携し、新規音楽レーベル「RED ON (レッド オン)」を設立いたしました。

レーベル名「RED」のアルファベットは「Resonance (共鳴 / 音の響き) 」「 Expression (表現) 」 「Destiny (運命)」を意味しています。数多くの情報がボーダレスに行き交い変容する国内外の音楽シーンに、アーティスト表現の可能性を拓くことを目的とした新規共同レーベルとなります。

この度のレーベル新設に伴って、TOBE MUSICから北山宏光(Hiromitsu Kitayama)のレーベル移籍が決定。新たな表現とビジョンを込めた新作の連続リリースを2026年春に予定しています。

2026年の本格始動に向けて、新たなクリエイティブとファンダム開拓を目指す魅力あるレーベルとなるよう両社のシナジーを最大化させ新レーベル「RED ON」を展開していきます。

各社代表コメント

株式会社TOBE

代表取締役 滝沢秀明

“RED”にはResonance（共鳴/音の響き）・Expression（表現）・Destiny（運命）という想いを込めています。

音が響き合い、人の心が動き、そして新たな運命が切り開かれていく

そのすべてが交差する場所として、このレーベル名を考えさせていただきました。

そして、「RED ON」は、北山宏光にとって新たな挑戦のステージでもあります。

これまで積み上げてきた経験と表現力に、新しい刺激と出会いを重ね、

より自由に、より深く、自分自身の音と言葉を響かせていく

そのような未来を共に創っていけることに大きな喜びを感じています。

ここから始まる新しい表現を、ポニーキャニオン様と皆様と共に歩んでいければ幸いです。

どうぞご期待ください。

株式会社ポニーキャニオン

代表取締役社長 大熊一成

TOBE様の持つ新たなシーンを切り開く推進力と比類なきエンターテイメント力に感銘を受け、この度共同レーベルの設立をすることとなりました。

お互いの強みを集結させ、目まぐるしく変動する国内外の音楽マーケットにアーティストの想いを込めた魅力ある作品を届ける事を目指します。

新レーベルは北山宏光さんの作品で幕を開けます。

多才な北山さんの新たな魅力をお見せ出来るようTOBE様とアクティブに連携して参ります。

新レーベルRED ONに大いにご期待ください。

■ RED ON Official HP

https://redon-official.jp

■北山宏光 (Hiromitsu Kitayama)

1985年9月17日生まれ。

神奈川県出身。

2023年9月17日にTOBEとともに新しいエンターテイメントに挑戦していくことを発表。1st Single「乱心-RANSHIN-」(2023年11月17日リリース)でデビュー。楽曲制作やライブの演出も手掛けるほか、俳優活動など幅広く活動している。2025年6月16日に2nd Album「波紋-HAMON-」を発売。全国11都市17公演のライブツアーも開催、計7万人を動員。25年9月ブルガリア共和国友好親善大使に就任。

北山宏光

Official Site：https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama